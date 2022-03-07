縫合左營舊城龜山 高雄啟動「見城之道」工程

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高雄市政府7日上午舉行「見城之道」開工典禮，文化部長李永得（左3）及高雄市副市長史哲（左2）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）左營舊城內的龜山，因日治時期開闢道路一分為二，為了重現及縫合舊城軌跡，高市府沿舊城開闢空中步道「見城之道」。文化部長李永得說，左營舊城歷史豐富，值得政府努力保存。

龜山在日治時期為了貫通由左營火車站到軍港，被一分為二闢建道路，也就是現在的勝利路。高雄市政府自民國106年起推動再造左營舊城的「見城」計畫，至今已完成多項修復及再利用建設，今年更將沿舊城牆軌跡興建供行人通行的「見城之道」。

高雄市政府上午舉行「見城之道」開工典禮，李永得及高雄市副市長史哲等人出席。李永得致詞表示，文化部至今已核定見城計畫逾新台幣7億元經費，加上市府自身預算，整個左營舊城的古蹟修復再利用工程，共花費逾10億元。

李永得說，左營舊城不只是台灣第1座石城，也見證台灣近代歷史，是重要的文化資產，雖不是最早古城，但歷史故事最豐富，值得中央及地方政府共同努力保存。也感謝總統蔡英文和行政院團隊通過前瞻預算，支持見城計畫的高額整修費用。

李永得並指，見城之道縫合了龜山，也可讓民眾從高度較高的步道中，俯瞰左營舊城遺跡，更了解舊城樣貌，是很好的計畫，文化部會繼續支持相關建設計畫。

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史哲表示，現在東門到南門城牆有一段距離沒有銜接，附近還有複雜圓環，居民及地方民代均反映出入不便，希望能進行現代化路型改造，並將城牆連接起來，這也是市府下階段的見城計畫。

左營舊城是清代縣治所在地，保存下來的東門、南門、北門及城牆等成為國定古蹟，市府推動見城計畫，陸續完成城牆修復等工程，今天舉行動工典禮的見城之道也是計畫工程之一，步道全長約770公尺，預計今年11月完工。（編輯：郭諭儒）1110307