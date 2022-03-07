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嘉義國際藝術紀錄影展 53部紀錄片免費入場

2022/3/7 17:56（3/7 18:52 更新）
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嘉義國際藝術紀錄影展今年邁向第9年，這次影展彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，所有場次皆免費入場，7日舉行特映會，展示瑞士傳統樂器阿爾卑斯號。右4為嘉義市長黃敏惠。中央社記者黃國芳攝 111年3月7日
嘉義國際藝術紀錄影展今年邁向第9年，這次影展彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，所有場次皆免費入場，7日舉行特映會，展示瑞士傳統樂器阿爾卑斯號。右4為嘉義市長黃敏惠。中央社記者黃國芳攝 111年3月7日
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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義國際藝術紀錄影展今年邁向第9年，這次影展彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，所有場次民眾皆可免費入場觀賞，主辦單位今天在嘉義市立博物館舉行特映會。

嘉義市立博物館今天舉行特映會，放映安卡．施密德（Anka Schmid）導演的作品「高山迴響」，更邀請國寶大師、輔仁大學音樂研究系所兼任副教授賴日陞現場演奏瑞士傳統樂器阿爾卑斯號，感受瑞士氛圍下的不同風情。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，嘉義市擁有深厚人文底蘊，才能持續舉辦國際藝術紀錄影展，這次影展彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，影片數量創新高，其中包含14部世界首映、13部亞洲首映、13部台灣首映與8部影展首映，創作者透過影像紀錄傳達出不同的故事。

嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川致詞指出，嘉義國際藝術紀錄影展今年邁入第9年相當不容易，推動國際藝術紀錄影展不能等到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後再做，而是此刻就要進行。

黃明川表示，嘉義國際藝術紀錄影展越辦越好，不論在美學、視野或國際交流上均保持一定的高度，今年還邀請年輕的策展人參與，期待年輕人的新思維能激盪出不同的火花。

嘉義市政府文化局指出，2022嘉義國際藝術紀錄影展自3月11日起至27日期間，每週六、週日於嘉義市立博物館放映室進行放映，教育推廣場次則於嘉義舊監宿舍群以及勇氣書房巡迴放映，所有場次皆免費入場。

更多活動詳情，民眾可至2022嘉義國際藝術紀錄影展活動官網、臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳清芳）1110307

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