台藝術家黃心健得獎VR作品 美德州展出

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台灣藝術家黃心健（螢幕左）得獎VR作品「輪迴」即日起至4月1日在美國德州穆迪藝術中心放映展示。黃心健也在透過視訊出席開幕講座並與與會者交流。駐休士頓辦事處長羅復文到場出席開幕活動。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年3月12日

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）台灣藝術家黃心健以虛擬實境（VR）創作名揚國際，得獎VR作品「輪迴」即日起至4月1日在美國德州穆迪藝術中心放映展出。黃心健也在昨晚透過視訊出席開幕講座並與與會者交流。

黃心健的「輪迴」獲選2021年美國西南偏南影展（SXSW）「評審團獎」，這次在德州穆迪藝術中心（Moody Center for the Arts）的展出，是獲獎後首次在美國公開放映，讓美南民眾能欣賞體驗台灣藝術家虛擬實境的精彩作品。

因為疫情影響，黃心健無法親臨現場，他透過線上演講分享創作概念、幕後影像、音樂製作歷程。他表示，創作靈感來自於想像不同物種看待這世界的角度，希望透過這個作品讓觀眾體驗「輪迴」活在不同肉身中，反思人類於每世生命中的創造與毀滅。

觀眾問及為什麼選擇以VR作為創作媒介，黃心健表示，有很多原因，其中一點是有人將傳統創作媒介稱之為Storytelling（說故事）；但VR或是Immersive media（實境媒體）則是Storyliving（活在故事中）。觀眾能透過VR融入故事，讓自己成為故事的一部分。

駐休士頓辦事處處長羅復文表示，很高興看到黃心健的作品在休士頓知名的萊斯大學穆迪藝術中心展示。黃心健在美國擁有高知名度，感謝觀眾熱情到場聆聽黃心健線上演講、體驗這項作品。未來駐休士頓辦事處將持續與美國主流機構合作，介紹台灣精彩的藝術文化。

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穆迪藝術中心執行總監魏佛（Alison Weaver）則表示，很高興與駐休士頓台灣書院合作，也感謝黃心健連線進行精彩的演講，也非常歡迎黃心健的作品再度到穆迪藝術中心展出。黃心健作品「登月」（To the Moon）曾在穆迪藝術中心展出。

黃心健與美國前衛音樂教母、跨界藝術的先鋒人物蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）合作的作品「沙中房間」，在2017年獲得第74屆威尼斯影展VR影片類獎項「最佳VR體驗獎」。他的最新作品「輪迴」2021年7月再度榮獲法國坎城電影市場展Cannes XR單元「最佳VR故事」（Best VR Story）大獎。（編輯：黃自強）1110312