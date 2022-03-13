台南水道啟用百年慶 博物館更新計畫獲補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）於1922年落成啟用的國定古蹟原台南水道今年屆滿百年，台南山上花園水道博物館向文化部爭取新台幣2700萬元補助，將透過館內展示更新等多項計畫，迎接下一個百年榮光。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，這次爭取到補助經費的水道博物館百週年慶，除了10月館慶時與國際音樂節、國際藝術節綜合規畫舉辦的慶典活動外，還有專書、繪本出版，推廣目標觸及各年齡層民眾。

台南市文化局長葉澤山表示，在台南市文化資產管理處協助下，淨水池古蹟周邊也將進行整治工程，延長古蹟續存，博物館內則有特展規劃、科技展示運用還原歷史現場、火力發電煙囪重現等更新計畫，整體將藉由科技、教育、藝術、娛樂等多元面向與博物館相互聯結，執行6個子計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉澤山表示，水道博物館前身為原台南水道，是日治時期到民國70年代初期，提供大台南地區民生用水的重要建設，水道百年也象徵台南市自來水供水滿100年，藉百年慶機會將水道博物館做全面性規劃，可讓民眾透過各種方式認識這段歷史與文化，進一步了解水資源議題的重要性，以及自然生態、文史資產永續觀念。

他說，山上花園水道博物館園區擁有從日治時期就種植的羅漢松群，高聳挺立，原台南水道管理單位台灣自來水公司也共襄盛舉，將再協助種植近50棵羅漢松，盼日後蔚然成林，成為文化傳承典範。（編輯：黃世雅）1110313