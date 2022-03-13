更多編輯台推薦新聞：
台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視
產經

俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
HBL淡水商工險勝北一女 隊史第2度3連霸
首頁 / 文化

台南水道啟用百年慶 博物館更新計畫獲補助

2022/3/13 17:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）於1922年落成啟用的國定古蹟原台南水道今年屆滿百年，台南山上花園水道博物館向文化部爭取新台幣2700萬元補助，將透過館內展示更新等多項計畫，迎接下一個百年榮光。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，這次爭取到補助經費的水道博物館百週年慶，除了10月館慶時與國際音樂節、國際藝術節綜合規畫舉辦的慶典活動外，還有專書、繪本出版，推廣目標觸及各年齡層民眾。

台南市文化局長葉澤山表示，在台南市文化資產管理處協助下，淨水池古蹟周邊也將進行整治工程，延長古蹟續存，博物館內則有特展規劃、科技展示運用還原歷史現場、火力發電煙囪重現等更新計畫，整體將藉由科技、教育、藝術、娛樂等多元面向與博物館相互聯結，執行6個子計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉澤山表示，水道博物館前身為原台南水道，是日治時期到民國70年代初期，提供大台南地區民生用水的重要建設，水道百年也象徵台南市自來水供水滿100年，藉百年慶機會將水道博物館做全面性規劃，可讓民眾透過各種方式認識這段歷史與文化，進一步了解水資源議題的重要性，以及自然生態、文史資產永續觀念。

他說，山上花園水道博物館園區擁有從日治時期就種植的羅漢松群，高聳挺立，原台南水道管理單位台灣自來水公司也共襄盛舉，將再協助種植近50棵羅漢松，盼日後蔚然成林，成為文化傳承典範。（編輯：黃世雅）1110313

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族