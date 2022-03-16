南國漫讀節倒數 20日講座音樂展演壓軸閉幕

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）第3屆南國漫讀節19日、20日將邀請屏東創作才子HUSH、金曲音樂人謝銘祐、音樂詩人王榆鈞等人壓軸登場，透過講座及音樂展演，為長達半年的漫讀節畫下句點。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，南國漫讀節去年10月以「前往南方的閱讀派對」為主題，由縣籍藝人劉冠廷擔任首任閱讀大使，與各地喜愛文學的讀者齊聚屏東，開啟50場活動，接續延伸推出的「海派屏東」，由屏東音樂人HUSH接棒擔任第2任閱讀大使。

文化處指出，閱讀大使HUSH將於19日下午，以「歌曲說書人，從創作之海尋找宇宙的星象」為題，分享文學與音樂創作歷程及對家鄉屏東的回憶。

文化處表示，19日、20日屏東縣立圖書館總館有森林閱讀市集，更邀請蒂摩爾古薪舞集創辦人路之．瑪迪霖、知名歌手HUSH、王榆鈞與屏東獨立書店小島停琉及紅氣球書屋、音樂祭策展人島輝及余嘉榮進行分享。

20日午後，則有2021年客語金曲得主春麵樂隊、金曲音樂人謝銘祐與擁有細緻嗓音的音樂詩人王榆鈞登台演出。（編輯：陳仁華）1110316