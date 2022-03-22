疫情2度停演 「昭君．丹青怨」國家戲劇院26日登場

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）薪傳歌仔戲劇團改編自內台經典的「昭君．丹青怨」，即將在26日於台北國家戲劇院上演。這齣戲如同王昭君般命運多舛，因疫情2度停演，這次將是第3度「昭君進宮」。

薪傳歌仔戲劇團「昭君．丹青怨」由藝術總監廖瓊枝口述，戲曲教授蔡欣欣執筆，聚焦於王昭君自繪的3幅丹青畫像，如何左右她一生的命運。

製作人兼編劇蔡欣欣今天在劇團記者會上表示，王昭君的故事從內台時期就是連演10天的大戲，這次在重新剪裁時，特別保留了內台時期的範式，觀眾將看到經典場面，如「出塞陽關」、「灞橋送別」等，也透過「昭君撕畫」的情節設計，表達對男權主義的抗爭。

「昭君．丹青怨」原定2020年在台北首演，不遇到疫情取消，沒想到2021年國家戲劇院裝台首日，再遇疫情升溫，劇組只得拆台離開。廖瓊枝特別感謝所有支持薪傳，買票退票又再次買票的觀眾，還將停演的票款捐助劇團，才能順利將昭君送進國家戲劇院，一圓多年心願。

這次演出，演員陣容堅強，女主角王昭君由傳藝金曲獎得主、薪傳當家小旦張孟逸飾演，漢王則由擁有不少粉絲的小生江亭瑩擔任。製作上由王友輝跨界執導，王奕盛擔任舞台與影像設計，戲曲導演劉冠良表示，王昭君的故事將從一場夢開始，最後也結束在夢境中。

音樂設計上樂隊多達17人，周以謙、陳歆翰與郭珍妤設計先用古曲「陽關三疊」作為主題音樂，為著名場面「昭君出塞」創造聽覺印象，上半場以漢朝宮廷樂為背景，融入歌仔戲耳熟能詳的傳統曲調，凸顯薪傳演員的唱腔功力；下半場昭君出塞，以蒙古舞曲入樂，呈現遊牧民族的異國風光。

「昭君．丹青怨」去年台中首演後獲台新藝術獎季提名，也獲第32屆傳藝金曲獎戲曲類6項入圍，最後獲「最佳音樂設計」獎項。

薪傳歌仔戲劇團「昭君．丹青怨」將於26日及27日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：屈享平）1110322