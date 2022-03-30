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兒童節想出門卻憂疫情 出版社推跟著圖畫書旅行

2022/3/30 11:18（3/30 12:27 更新）
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（中央社記者陳至中台北30日電）兒童節即將到來，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓許多父母擔心，信誼基金會和上誼文化推動「跟著圖畫書去旅行」，鼓勵從書中認識世界的風土、人文。

上誼文化今天發出新聞稿，為即將到來的兒童節連續假期推薦書單，其中包括日本繪本作家野花遙的繪本「貓熊旅行團」，是一本找找看遊戲書，作者在8個親子常見的旅遊景點中，各設定的3大謎題線索，帶領讀者深入認識各地的風土人情；也可以從最後面的「旅行照片」，回頭找尋自己遺漏的地方。

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上誼文化總編輯劉維中表示，這類圖畫書即便是成人自己閱讀，也能沉浸在奇幻世界裡，如釋重負地揮別一天的匆忙和不快。「貓熊旅行團」的台灣版還結合桌遊，讓親子一邊讀一邊玩，比比看誰的手眼最快。

信誼基金會和上誼文化近期聯合企劃「跟著圖畫書去旅行」系列，邀請行者無疆旅行社共同創辦人林瑞昌策展，介紹的旅遊主題圖畫書橫跨世界各地，包括與台南安平傳統文化相關的「劍獅出巡」；介紹客家文化的「小桃妹」；認識台灣地理的地圖書「寶島小遊記」等。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：張芷瑄）1110330

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