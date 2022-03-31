台南將迎建城400年 南美2館開展「鯤島新地圖」

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台南即將迎來建城400年，台南市美術館2館31日開展「鯤島新地圖－『熱蘭遮城400年』前導展」，展期長達7個月，讓人重新認識這座古城發展歷程。（台南市美術館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月31日

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南即將迎來建城400年，台南市美術館2館今天開展「鯤島新地圖-『熱蘭遮城400年』前導展」，透過梳理台南地理風貌與政權更迭，重新認識這座古城發展歷程。

台南市美術館2館今天開展的「鯤島新地圖-『熱蘭遮城400年』前導展」，展期長達7個月，10月30日閉幕。

台南市美術館發布新聞稿指出，荷蘭於17世紀進駐台南安平建城，面對大航海時代來臨，台灣也隨著時代洪流捲入世界政權與貿易路線的網絡中。

「鯤島新地圖-『熱蘭遮城400年』前導展」名稱取台南臨海特殊的沙洲環境，延伸古語鯤鯓，以「鯤島」隱喻台灣島嶼，且利用「新地圖」期望重新梳理400年來台灣這座島嶼首次於世界版圖中出現及面對日後發展方向。

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這項展覽分為「海退．海進」、「文明．生態」與「鯤島．無涯」等3個展區，思考風景改變與自然、經貿的關係。「海退．海進」以台南海岸線為主題，「文明．生態」聚焦大航海時代開啟全球相連帶來的影響，「鯤島．無涯」則緊扣島嶼山海意象。

展區同時透過已故導演齊柏林攝影作品，呈現台灣現存的美好，且靜思熱蘭遮城建城400年後台灣島嶼未來的方向。（編輯：謝雅竹）1110331