音樂劇「大畫昭君」翻轉歷史 上演最狂遠距戀愛

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）台北市立國樂團與全民大劇團再度攜手翻轉歷史，推出古裝音樂劇「大畫昭君～觀落雁」，由黃大煒、孫協志、方宥心、羅美玲主演，翻轉王昭君故事，上演古代最瘋狂的遠距戀愛。

「大畫昭君～觀落雁」故事以毛延壽故意將王昭君畫醜，導致王昭君出塞和親為開端。編導謝念祖今天在記者會上分享，古代沒有照相技術，嬪妃若想被皇帝臨幸，就需要設法讓自己的畫像好看一點，因此收賄畫師在西漢是很常見的潛規則。

謝念祖笑說：「歷史上說因為王昭君品格高尚不願意行賄，但如果毛延壽故意將王昭君畫醜，是出自於『一份癡心』呢？」劇名副標「觀落雁」，會讓人有「觀落陰」的聯想，「落雁」代表王昭君，因此「觀落雁」可想見毛延壽是依依不捨地目送王昭君出塞，但另外一層意思，的確有陰陽分離的設計。

孫協志和方宥心分別飾演毛延壽和王昭君，外界以為兩人是首度合作，其實他們早在27年前的選秀節目就認識。方宥心笑說，當時孫協志在校園組，自己則在兒童組，甚至還進到同一家經紀公司，「有一起去工地秀等秀場一起工作。」

這次時隔多年再合作，兩人在排練場相遇時，孫協志還故意對方宥心唱出「翹腳髯鬍鬚」，方宥心直呼，「當下我們兩個的隔閡、不熟都瞬間消失了。」

資深音樂人黃大煒則是首度挑戰音樂劇，飾演單于一角，從小生長在美國夏威夷、看不懂中文的他坦言語言轉換最為困難，還特別把劇本翻譯成羅馬拼音版本。但謝念祖認為，單于對中原來說也等同外國人，黃大煒非常符合角色設定，「我們也還在說服他在台上唱『你把我灌醉』。」

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台北市立國樂團自2017年起推出「TCO劇院」，以1年歌劇、1年音樂劇規劃，依序推出全新製作，音樂劇「大畫昭君～觀落雁」是北市國與全民大劇團推出中國美人系列的第3部古裝音樂劇作品，以古典體裁的故事內容加上現場音樂演奏，希望讓喜愛觀賞藝文表演的觀眾接觸國樂、認識國樂，進而喜愛國樂。

「大畫昭君～觀落雁」將於5月20日起連續3天，在台北市中山堂中正廳演出4場，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活。（編輯：張雅淨）1110412