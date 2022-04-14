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屏東總圖獲德國iF設計獎青睞 首奪國際設計獎

2022/4/14 15:47（4/14 16:06 更新）
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屏東縣立圖書館總館獲得德國iF設計獎（iF Design Award）「建築設計」類別肯定，也是屏東總圖獲得的首座國際設計獎項。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月14日
屏東縣立圖書館總館獲得德國iF設計獎（iF Design Award）「建築設計」類別肯定，也是屏東總圖獲得的首座國際設計獎項。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月14日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF DESIGN AWARD），近日公布2022得獎名單，屏東縣立圖書館總館獲得「建築設計」類別肯定，也是屏東總圖獲得的首座國際設計獎項。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，屏東總圖保留過去建築的輪廓，由舊建築翻新，重新梳理既有空間秩序，在既有建物架構中，重新串起圖書館與城市、地方記憶之間的有機關係，轉化為貼近民眾生活的公共場域，受到評審青睞。

文化處表示，屏東總圖2021年已陸續獲得「建築園冶獎－屏東縣公共建築景觀類」、「國家卓越建設獎－最佳規劃設計類－卓越獎」、「台灣光環境獎」、「台灣建築獎」、「金點設計獎」等獎項。

文化處指出，屏東總圖除了硬體優化，仍持續精進各項友善設施與服務，讓讀者感受美好的閱讀日常，也使總圖進館人次、借閱率大幅成長。

世界4大設計獎之一的德國iF設計獎，在國際間具有指標性與前瞻性，2022年有來自57個國家/地區、共約1萬1000件參賽作品，分為9個參賽項目。（編輯：陳仁華）1110414

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