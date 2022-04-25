齊柏林影像資料庫改版 線上看見台灣風光

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（中央社記者王寶兒台北25日電）已故導演齊柏林生前以紀錄片「看見台灣」捕捉寶島之美，更創立影像資料庫iTaiwan8提供影像授權。今年iTaiwan8重新改版，讓民眾從雲端就能遊覽台灣。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗透過新聞稿表示，iTaiwan8初期只有8000多筆影像素材上線，但基金會打開防潮櫃才發現齊柏林留下的影像數量遠遠不只如此，齊柏林投身拍攝工作25年來，共留下10萬張底片、50萬張數位照片及1000小時影片等大量影像素材。

資料庫改版需要資源。萬冠麗表示，基金會經過一番請益拜訪，除爭取到聚碩科技旗下的「聚上雲」提供改版所需的技術支援，也在2020年底獲得文化內容策進院的支持，讓基金會啟動「數位典藏」核心計畫，致力於數位化整理齊柏林留下的龐大空拍影像。

文策院副院長張文櫻表示，台灣是美麗的島嶼，身為台灣人，對於這片土地應該都有一定的認同和情感。在科技愈進步的現代，能夠將這樣的情懷轉以數位呈現，更可以讓身處世界各國的人跨越物理距離，感受台灣的美好與土地故事，這也是文策院支持這個計畫的原因。

此外，「典藏齊柏林 把台灣的美存起來」數位典藏展22日起於齊空間展出，讓民眾透過「齊柏林的十萬個為什麼？」、「國土上的名偵探」、「iTaiwan8帶你飛閱台灣」等展區，了解齊柏林的故事及數位典藏計畫的階段性工程。

看見．齊柏林基金會表示，從如何建立齊柏林每張珍貴空拍照片背後的「後設資料」（Metadata）到iTaiwan8展現的典藏價值，都將隨著展區系列有趣的互動，引領觀眾一步步了解數位典藏對台灣的重要性。

「典藏齊柏林 把台灣的美存起來」特展於齊空間展出至5月31日。（編輯：管中維）1110425