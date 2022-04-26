「樂來越愛你」電影音樂會 金曲得主鋼琴演出

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）「樂來越愛你」電影交響音樂會重返台北國家音樂廳，今年將由吳曜宇指揮NSO國家交響樂團與金曲獎得主爵士鋼琴家許郁瑛合作，以現場樂音跟觀眾共享劇中的心動時刻。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，「樂來越愛你」電影熱力至今不減，音樂會則將劇中角色的獨特嗓音與歌聲保留於電影中，音樂的部分則由現場音樂家演奏，隨著電影劇情的推進，展現浪漫樂音。

「樂來越愛你」音樂會邀請爵士名家許郁瑛擔任鋼琴獨奏，許郁瑛為金曲獎得主，榮獲「演奏類最佳作曲人獎」、「演奏類最佳專輯製作人獎」、「演奏類最佳專輯獎」、「最佳演奏錄音專輯獎」等4項大獎肯定，集編曲、作曲、製作、鋼琴家各角色於一身。

TPO JAZZ BAND也將加入演出行列，與交響樂團共同打造一個充滿爵士風華、復古又新潮的迷人世界。

導演達米恩．查澤雷（Damien Chazelle）表示，「這部電影其實有4名主角，除了萊恩．葛斯林（Ryan Thomas Gosling）和艾瑪‧史東（Emily Jean Stone）飾演的角色，以及洛杉磯這座城市之外，還有音樂」。查澤雷也說，當舞台上超過百名音樂家跟著電影情節一起演出時，讓配樂家賈斯汀‧赫維茲（Justin Hurwitz）的作品變得更有生命力。

「樂來越愛你」電影配樂中多首歌曲為人津津樂道，無論是洛杉磯壅塞車陣中男男女女唱出追夢心境的Another Day of Sun，或是鼓勵走出家門、在人海中遇見伯樂的Someone in The Crowd，或是在片中反覆以不同形式出現的主題曲City of Stars等，每一首歌談愛情也談夢想，也與每個觀眾的心靈撞擊相互呼應。

「樂來越愛你」電影交響音樂會主辦單位牛耳藝術推出MNA售票網App，提供購票、分票、節目冊兌換等服務。

「樂來越愛你」電影交響音樂會將於5月7日到8日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1110426