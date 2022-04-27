陳惠齡「演繹鄉土」 獲巫永福文學評論獎

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）巫永福獎今天公布得獎名單，文學評論獎由清大台文所專任教授陳惠齡以「演繹鄉土：鄉土文學的類型與美學」一書獲得。

陳惠齡今天接受中央社記者電話採訪表示，她第一次授課台灣文學史，選用教材之一就是巫永福的名篇「首與體」，「但我對另外一篇（山茶花）也很感動，因為裡面提到了『同姓婚姻』的問題」。

陳惠齡說，原來形成另一名台灣前輩作家鍾理和一生最大浩劫的「看不見的恐怖習俗」（鍾深愛同姓女工卻遭家族阻止），巫永福早在1934年就已經揭露出來了，「這就是文學的撼動與威力」。

陳惠齡表示，「演繹鄉土：鄉土文學的類型與美學」集結她個人對於鄉土文學長期關注的論著，其中「台灣鄉土的再鄉土化」、「鄉土文學的永遠在場性」等議題是她的關注要點。

陳惠齡說，鄉土文學在台灣文學史上有其時代意義，但更重要的是其彰顯了台灣文學的主體性價值。這本鄉土文學評論獲得「巫永福文學評論獎」，對她而言，意義非凡。

陳惠齡說，「台灣文學研究的薪傳，是一種初心，也是一項使命，而且將不斷地鼓舞我往前奔赴。謹向不朽的作家巫永福先生致敬！」

陳惠齡為高師大國文學系博士，現為清大台文所專任教授，曾任新竹教育大學中文系教授兼系主任，曾主辦3屆「竹塹學國際研討會」，並擔任「台灣文學工具箱」專案計畫「宗教文學」策畫主持人，協同主持「苗栗文學地圖建置規畫專案」。

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巫永福獎由台灣前輩作家巫永福（1913～2008）創辦，他先於1979年創辦「巫永福評論獎」，1993年成立「巫永福文化基金會」，同時推出文學獎、文學評論獎、文化評論獎，鼓勵文學創作、文學評論及文化評論。

本屆文化評論獎由盧世祥以「我們台灣人：台灣國民性探討」獲得，文學評論獎由陳惠齡以「演繹鄉土：鄉土文學的類型與美學」獲得，文學獎從缺。（編輯：張芷瑄）1110427