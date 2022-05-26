雲門「十三聲」 6月屏東藝術館巡演兩場

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）雲門藝術總監鄭宗龍與音樂人林強共同譜寫「聲舞」之作「十三聲」，原定2021年國內巡迴演出，歷經疫情衝擊後將在2022年重啟，首場6月3、4日在屏東藝術館售票演出。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，「十三聲」由編舞家鄭宗龍、跨界音樂人林強、金蝶獎金獎得主美術設計何佳興、世界劇場設計大獎王奕盛、燈光設計沈柏宏，以及劇場鬼才蔡柏璋，聯手再現台灣生猛旺盛生命美學。歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，雲門舞集原定2021年國內巡迴演出「十三聲」，將在2022年重啟巡演。

文化處表示，「十三聲」以60年代「艋舺」街頭賣藝傳奇人物為靈感所創作，透過街頭人物樣態身形、民俗歌謠聲音傳遞、市井霓虹色彩呈現，挖掘台灣古老俚俗在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶。

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演出搭配音樂家林強運用屏東在地「楓港小調」、「牛母伴」等恆春民謠搭配嗩吶、那卡西等民俗元素前衛電音風格音樂，讓演出舞者用身體、聲音，揣摩十三聲的演出，是雲門藝術總監鄭宗龍與音樂人林強共同譜寫的「聲舞」之作。

新聞稿表示，這部被外媒譽為「全面震撼感官的文化記憶」，法國觀眾大呼「彷彿跟著舞台上的演出又到台灣旅行一次」，台灣舞評用「太狂、太美、太狂、太爽」來形容，年輕觀眾聲稱「心臟被重擊的演出」作品，將首度在屏東與觀眾一起分享台灣街頭故事。屏東2場次演出時間為下午2時30分，購票洽OPENTIX售票系統。（編輯：孫承武）1110526