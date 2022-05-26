工程履次流標 新故宮計畫延展至2026年

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（中央社記者王寶兒台北26日電）新故宮計畫原訂明年完成，但數項工程流標，行政院7日核定計畫期程展延至2026年。故宮博物院院長吳密察今天表示，計畫需展延，最大核心因素是經費問題。

吳密察今天赴立法院就國立故宮博物院的新故宮計畫專題報告並備質詢，吳密察表示，目前新故宮計畫碰到的困難來自受到市場環境、物價上漲、進口原物料交期風險提高等影響，廠商投標工程案意願不高，而故宮已針對流標工程案進行預算及工期調整，並同步檢討後續尚未設計及招標的工程案。

前故宮院長林正儀任內提出「新故宮計畫」，計畫包含整擴建故宮北院，並在故宮南院興建國寶文物修復展示館，以及博物館群國際觀光網絡系統建置計畫。行政院在2017年12月核定「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」時，計畫期程預計自2018年至2023年完成。

北院整擴建部分，又可分圖書文獻大樓及研究大樓整建工程、第二行政大樓整建工程、新行政大樓及新圖書館新建工程、正館整建工程。其中，圖書文獻大樓及研究大樓整建工程在5月19日已第4度流標，預定明天再次上網公告。

南院的國寶文物修復展示館部分，則在南院二館主體建築新建工程2度流標，已檢討於5月20日重新上網公告，預計6月21日開標。

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工程流標導致新故宮計畫延宕，行政院7日核定計畫展延至2026年。吳密察接受媒體聯訪表示，最大因素是「錢不夠」，新故宮計畫2項子計畫都是工程建築，標不出去本身就是錢不夠的問題，目前台灣營造環境就是缺工、物料上漲，許多政府重大工程也碰到這些問題，所以必須相對應增加預算，「不然標不出去，時間往後延是一定的。」

此外，因工程原物料價格上漲緣故，故宮也將在新故宮計畫主要工程經費增加額度估算完成後，函報行政院辦理計畫修正，進一步調整預算。（編輯：張雅淨）1110526