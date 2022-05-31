海洋藝術季獲繆思大獎 金門縣府聯手故宮盼再創新猷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣政府去年辦理的海洋藝術季獲得2022美國繆思設計大獎景觀組銀獎，縣府乘勝追擊，計劃今年10月續辦海洋藝術季，與國立故宮博物院合作，朝「文化藝術之島」邁進。

縣府發布新聞稿表示，去年策劃辦理的「2021金門海洋藝術季」活動，參加「2022美國繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）評選，獲得景觀組銀獎殊榮，獲頒獎盃和獎狀。

觀光處表示，2021金門海洋藝術季辦理期間獲得各大媒體爭相報導，也造就了網路打卡風潮；延續往年模式，預定今年10月舉辦第3屆海洋藝術季。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光處長丁健剛說明，今年活動特色在於與故宮博物院合作，規劃創作大型藝術品6座及微型創作8組，各類藝術品將融合故宮文物元素、金門在地特色及藝術家自行發想為主軸，預定在金城鎮各地展出，歡迎民眾拿出自家壓箱寶，讓藝術季襯托金門獨有的地方文化。

縣府指出，2021年觀光處以「金色寧境」為主題邀請在地和台灣、日本、墨西哥的藝術家參與，各項藝術裝置中加入了不少在地元素，甚至請出金門最具代表性古生物「鱟」，由知名藝術家范承宗製作長達17公尺的巨型地景藝術裝置；藝術家胡縉祥將「甜蜜蜜」這首歌製作成流動的雕塑，獻給他曾經參與過古寧頭戰役的父親；還有更多的藝術裝置在金寧鄉境內展示。（編輯：陳仁華）1110531