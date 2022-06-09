翻轉城市靈魂 屏東總圖建築美學再獲國際肯定

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屏東縣立圖書館總館將新舊建築與公園綠蔭銜接，進一步與城市產生新的對話，翻轉城市靈魂，在全球5000件作品中脫穎而出，獲得第十屆美國Architizer－A+AWARDS建築大獎的「人氣獎」及「特別獎」雙殊榮。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東縣立圖書館總館以舊建築改造再利用，翻轉城市靈魂，在全球5000件作品中脫穎而出，獲得第十屆美國Architizer－A+ AWARDS建築大獎的「人氣獎」及「特別獎」雙殊榮。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，第十屆美國Architizer－A+AWARDS建築大獎，近日公布2022得獎名單，全球100多個國家、117個類別、5000件作品，屏東縣立圖書館總館脫穎而出，獲得「人氣獎」及「特別獎」雙殊榮，是繼4月獲德國iF設計獎之後，屏東榮耀再添一樁。

縣府表示，屏東總圖以舊建築新生，重現價值，將新舊建築與公園綠蔭銜接，進一步與城市產生新的對話，以可親性及多元化，讓圖書館轉化為民眾生活學習的日常場域，而屏東總圖榮獲舊建築改造再利用「人氣獎」及圖書館「特別獎」獎項肯定，讓台灣的建築美學在國際間爭光，也為屏東品牌再添光彩。

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文化處說明，屏東總圖從去年獲得5項全國性建築設計獎座，今年又連獲德國iF設計獎、美國Architizer－A+ AWARDS世界獎項，除了優化設施與服務，也透過密集的閱讀盛宴，帶動各界看見屏東軟實力。

縣府指出，美國Architizer－A+AWARDS，是由世界知名美國建築網站Architizer自2013年起所舉辦的建築獎項，致力於推廣每年度最佳的建築和產品，其評審團來自全球如流行、出版、產品設計、地產及科技等各領域超過300位的專家組成，是全球最具影響力的建築獎項之一。（編輯：陳仁華）1110609