台灣版畫之父廖修平金門展出 作品送第2故鄉典藏

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國際知名版畫家廖修平60年前曾戍守大膽島，他將當年服役時遙望汪洋大海的美麗記憶幻化成4幅「海洋」作品，除在金門展出，也贈送給金門典藏。中央社記者黃慧敏攝 111年6月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）國際知名版畫家廖修平60年前曾戍守大膽島，他回到「第二故鄉」金門，將當年在「前線中的前線」遙望汪洋大海美麗記憶幻化成4幅作品「海洋」系列展出，並贈送給金門典藏。

「福臨美至－2022廖修平作品金門展」展到28日。有「台灣現代版畫之父」之稱的廖修平接受聯訪表示，與金門的緣分起於台海情勢緊張年代，1960年台灣師範大學畢業後入伍，隔年調往最前線的大膽島北山，擔任守備排長，再調往烈嶼（小金門）。

雖然服役已是一甲子之前的事，但廖修平記憶猶新。他說，當時只有發霉的米飯麵團和罐頭可吃，島上沒有一棵樹，更別提吃青菜；而且對岸每晚廣播疲勞轟炸，還得隨時擔心會被水鬼摸哨，當時瘦到只有45公斤。

但前線服役的苦楚，如今透過畫布幻化成美麗回憶，這4幅「海洋」系列成為展亮點。廖修平說，創作靈感來自大膽島、小金門服役的回憶。他說，那時經常面對一望無際的大海，海面在陽光照射下波光淋漓景緻讓他難以忘懷，在2020年完成的這4幅作品，除了選為這次專輯封面，將贈送給金門縣典藏。

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「福臨美至」展出廖修平各時期65幅作品，以版畫為主，另有2015年來金寫生的繪畫小品3件，還有今年最新畫作「風獅爺」，在在呈現對金門的眷戀。此外，文化局將「海洋」系列製成馬克杯，把廖修平對金門的想念具像化。

金門縣文化局也將廖修平提供一幅在烈嶼西路教堂留影，文化局長許錫鑫表示，西路教會遭砲彈擊中多次，最後只剩一座斷垣殘壁骨架，文化局將照片鐳射在石碑上，作成「廖修平公共藝術紀念碑」，放在小金門鐵漢堡出口處附近，提供遊客了解這段過往。（編輯：黃世雅）1110611

「福臨美至－2022廖修平作品金門展」在金門縣文化局登場，展出國際知名版畫家廖修平各時期65幅作品。圖為廖修平2015年到金門寫生的繪畫小品。中央社記者黃慧敏攝 111年6月11日

「福臨美至－2022廖修平作品金門展」在金門縣文化局展出，國際知名版畫家廖修平（左）向金酒公司董事長黃怡凱（右2）等人導覽畫作。中央社記者黃慧敏攝 111年6月11日