分鏡畫說電影魂 邱炯炯「椒麻堂會」手稿展登場

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（中央社記者王寶兒台北15日電）分鏡圖是一部電影的未完成品，但以繪畫角度而言，卻也能當作成品，中國藝術家邱炯炯首部劇情長片「椒麻堂會」手稿展明天開展，從中可見電影分鏡在其筆下如漫畫生動。

邱炯炯出生於1977年，來自中國四川，曾就讀北京東方文化藝術學院油畫系，未完成學業即輟學，但繪畫創作至今仍不間斷。2006年他學習拍攝紀錄片，題材多圍繞於家鄉或家族歷史，例如首部紀錄片作品「大酒樓」就是記錄父親經營的酒樓停止營業前的狀態。

值得一提的是，邱炯炯的爺爺是當地著名川劇丑角表演家邱福新，邱炯炯還曾因此學習川劇表演，去年奪得盧卡諾評審團特別獎的作品「椒麻堂會」也是以他的爺爺為靈感，透過一名過世的川劇丑角表演者，在前往地府的路上，回望人間的歷史，從軍閥時期一路走至戲班的衰落，將橫跨百年的歷史濃縮於3小時內。

邱炯炯為今年台北電影節焦點影人，「椒麻堂會」也是台北電影節選映作品之一，影像風格融合他在繪畫與紀錄片領域中截然不同的創作色彩，包含分鏡圖、場景圖、設計圖及電影角色畫像等45件手稿複製作品，也將集結為「椒麻堂會」手稿展展出，今天預展。

選片人洪健倫今天導覽介紹各幅手稿，他說邱炯炯手稿完成度極高，每幅幾乎都能作為獨立畫作欣賞，這也來自優秀的繪畫功力，「你從分鏡的人物對話框來看，也可以看出有漫畫風格，另外帶有詼諧、戲謔的元素。」

「椒麻堂會」手稿展可見全彩繪製手稿，也可見擁有細緻線條的鉛筆繪畫手稿，牆面則懸掛一排邱炯炯在「椒麻堂會」殺青後為每個角色繪製的人物畫像。洪健倫表示，畫像中有主角自少年至老年的模樣，筆下主角的鼻頭紅、鼻梁白是川劇丑角的妝容特色。

「椒麻堂會」手稿特展自明天起將於台北市中山堂2樓第一展覽室展出至7月6日。（編輯：張芷瑄）1110615