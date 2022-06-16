愛爾蘭文學慶典布魯姆日 駐處舉辦台灣譯本書展

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6月16日「布魯姆日」（Bloomsday）是愛爾蘭全國歡慶的重要節日，紀念愛爾蘭作家喬伊斯及其劃時代小說「尤利西斯」。駐愛爾蘭代表處應景在領務大廳推出愛爾蘭文學作品台灣正體字譯本書展。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年6月16日

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）6月16日「布魯姆日」（Bloomsday）是愛爾蘭全國歡慶的重要節日，紀念愛爾蘭作家喬伊斯及其劃時代小說「尤利西斯」。駐愛爾蘭代表處應景推出愛爾蘭文學作品台灣正體字譯本書展。

「布魯姆日」一詞源自「尤利西斯」（Ulysses）主角、虛構人物布魯姆（Leopold Bloom），小說就是紀錄他1904年6月16日在都柏林（Dublin）一天的遭遇。

根據喬伊斯（James Joyce）生前說法，至少在都柏林，「布魯姆日」是自1920年代起由一群市民自發慶祝。今天，每到6月16日，世界各地的喬伊斯作品愛好者聚在一起，從事有嘉年華氣氛的文化活動，例如身著20世紀初期裝束假扮成喬伊斯或布魯姆，在市區漫步、朗讀「尤利西斯」選段。今年適逢「尤利西斯」出版100週年，歡慶氣氛更濃烈。

駐愛爾蘭代表處與都柏林台灣華語文學習中心合作，在代表處領務大廳推出愛爾蘭文學作品台灣正體字譯本書展，展出作品除了有喬伊斯的「尤利西斯」和「都柏林人」（Dubliners）、葉慈（William Butler Yeats）詩選、王爾德（Oscar Wilde）短篇小說集等經典，還有愛爾蘭備受矚目的當代作家魯尼（Sally Rooney）的「正常人」（Normal People）、格里芬（Anne Griffin）的「五杯酒」（When All Is Said）、麥康納伊（Charlotte McConaghy）的「候鳥的女兒」（Migrations）等。

此外，配合6月「同志驕傲月」，代表處特別展出愛爾蘭當代作家波恩（John Boyne）描述愛情與性別平等的暢銷小說「慍怒」（The Heart’s Invisible Furies）的台灣譯本。

駐愛爾蘭代表處書展30日結束，之後預計將展出書籍贈與都柏林圖書館，推廣台灣正體字譯本。（編輯：馮昭）1110616