漆藝師王清霜獲行政院文化獎 林明溱讚南投之光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣漆藝大師王清霜獲第41屆行政院文化獎，南投縣長林明溱今天到王家致贈「漆藝國寶，光耀南投」字畫，並肯定王清霜是南投之光，今年獲獎是政府向大師表達的敬意與謝意。

南投縣漆藝大師王清霜榮獲國家最高文化成就獎項第41屆「行政院文化獎」，縣長林明溱今天前往王清霜住家祝賀，並致贈「漆藝國寶，光耀南投」字畫，盛讚是南投之光，林明溱接受媒體聯訪說，王清霜長期致力工藝創作推廣，對提升台灣工藝發展有極高貢獻。

王清霜表示，投入漆工藝逾80年，一路走來見證台灣工藝發展，最大願望就是將漆工藝發揚光大，感謝林明溱今天來關心與祝福。林明溱接著說，王清霜兒子、孫子跟隨腳步投入漆工藝，可說是漆藝世家，更是南投的榮耀，希望優秀技藝能繼續傳承。

根據文化部資料，王清霜1922年出生台中，1941年赴日本深造，師承和田三造、羽野禎三、河面冬山等大師，返國後以膠彩及雕塑作品入選1946年首屆全省美展，接著王清霜與顏水龍1954年共同創立南投縣工藝研究班，積極推動發展台灣工藝特色文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

資料顯示，王清霜致力漆藝創作及教育推廣至今逾80年，專注精進漆藝技術，以繁複的「高蒔繪」技法著稱，也是台灣最早到日本接受完整漆工藝教養及訓練的工藝家，無論是從事產品生產或工藝創作皆展現精湛技藝，「擇一事，執一生」成為王清霜的工藝精神印記。

根據資料，王清霜曾任第1屆台灣漆文化協會理事長及第1屆中華民國傳統匠師協會理事長，並於1997年獲日本明治神宮「漆之美展」特別獎、1999年獲第7屆中華文化藝術薪傳獎、2007年榮獲第1屆國家工藝成就獎、2010年獲文化部認定首名重要傳統工藝「漆工藝」保存者（人間國寶）、2014年獲頒第3屆國家文化資產保存獎、2016年獲頒授二等景星勳章。（編輯：謝雅竹）1110621