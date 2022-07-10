德國藝術家考夫曼個展 從繪畫看潛意識獨白

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（中央社記者王寶兒台北10日電）電影不只是電影，在德國藝術家考夫曼的創作中，電影還能促成他創作多幅繪畫或雕塑作品。考夫曼首檔台灣個展「潛意識獨白」，將呈現他以電影、音樂、文學等生活經驗為靈感的作品。

德國藝術家魯普雷希特．馮．考夫曼（Ruprecht von Kaufmann）出生於德國慕尼黑，現居住、創作於柏林。作品曾獲德國Sammlung Philara博物館、德國法蘭克福德意志聯邦共和國國家銀行等公私立機構永久收藏。

考夫曼使用油彩創作，包含繪畫、雕塑和紙上作品，他的創作靈感來自於生活經驗，他時常透過文學、音樂、電影引發腦海中各種意象與想像，尤以電影影響甚鉅。

例如此次他於台灣舉行的個展「潛意識獨白」（Monologue），就輸入各種電影與文學元素，從構圖、光線、顏色、裁切都一一輸出成為個人創作的靈感，讓每一次繪畫創作對考夫曼而言，就如同執導一部電影。

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此外，在世界歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，考夫曼透過Bluerider ART表示，他也感受到社會孤立的壓力，對應著持續變化的日常風景，人彷彿在夢境遊走，經歷一切的超現實。在他的世界，人們延續著日常的場景，甦醒、又潛入夢境，在即將崩毀的世界建立秩序，持續向前。

「潛意識獨白」考夫曼個展即日起於Bluerider ART台北．敦仁展出至9月4日。（編輯：張雅淨）1110710