李維菁遺作「人魚紀」 英文版上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

已故作家李維菁生前最後遺作「人魚紀」，英文版於21日在英國上市，包括紙本、電子書及有聲書同步與讀者見面。（新經典文化提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年7月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北22日電）已故作家李維菁生前最後遺作「人魚紀」，英文版於21日在英國上市，包括紙本、電子書及有聲書同步在英文世界與讀者見面。

「人魚紀」在李維菁家人的支持下，以及版權經紀人譚光磊、謝孟容努力牽線，並由石岱崙翻譯成英文。

在李維菁過世後促成此書的新經典文化總編輯葉美瑤在臉書上引用李維菁書中金句：「漂亮地行走。我們只是要在世上漂亮地行走而已」。葉美瑤形容這本書就跟李維菁本人一樣，「用自己的樣子、寧可受苦不要平庸、就跟妳一樣，有型登場了」。

葉美瑤說，「人魚紀」由李維菁構思5年，直到2018年離世前都還在寫這本書，如今終於有第2個語言版本。

譚光磊接受中央社記者訪問時表示，他特別為這本書寫下英文文案，首段描述30歲的主角，單身、沒有工作，唯一的志向就是跳舞，更精確的說是跳「國標舞」，但想當一名職業舞者，對主角而言太老了，她依然跳得精湛而自在，只不過國標舞總是由男舞者帶領，而她一直缺個舞伴。

為了尋找完美舞伴，主角不斷受挫，過程中遇到形形色色的人，總是不盡人意，所幸還有她的導師東尼，他雖然是一名同志，但作風老派，跟異性戀男人並無不同，成為她唯一的心靈慰藉。然而主角在不斷追尋完美舞伴的過程中，仍必須面對自己不堪的過去，包括母親的嚴厲控制，與同學之間不愉快的性經驗等。

譚光磊說，英國出版社採用了他寫的文案，「對於一個英文非母語、每次寫英文書訊總是想破頭的人來說，那是最大的肯定」。

葉美瑤則在臉書上向李維菁承諾：「連英國都出有聲版了，我們答應妳，一定為中文讀者推出最好的有聲版。」（編輯：張芷瑄）1110722