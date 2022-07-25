生命宛如旅程 舞台劇「如夢之夢」8小時探死生

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）表演工作坊賴聲川作品「如夢之夢」將在台灣4度上演，賴聲川以近8小時探索人生從生到死，從痛苦到解脫的可能。整齣劇宛如生命旅程，也讓演出者和觀眾同時在劇場中看見自己。

導演賴聲川今天在記者會上表示，一開始發想是在台北藝術大學執教時，當時想著可以開四面台，觀眾在中間，舞台在四周；這齣戲2000年在北藝大首演，多年來陸續在香港、新加坡及中國演出，「不論是內容、特殊演出形式、舞台設計、演出時間長度，都讓大家不斷討論。」

賴聲川說，很感謝國家兩廳院的主辦，「『如夢之夢』很少能得到演出的機會，因為太複雜，也不容易平衡，但能夠在台灣重新製作這齣戲，我自己很珍惜。」

「如夢之夢」整齣戲從「在一個故事裡，有人做了一個夢；在那個夢裡，有人說了一個故事。」開始，在演出形式上改變了觀眾觀戲的經驗，主要觀眾席蓮花池置於舞台中央，演員環繞著蓮花池演出，觀眾可以在賴聲川精心創造的360度「環形劇場」中，緊跟劇中人進入一層又一層的生命回顧。

「如夢之夢」整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，探索從20世紀末到20世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性。

這次演員包括蕭艾、莫子儀、屈中恆、簡嫚書、徐堰鈴、樊光耀、張本渝等30名劇場實力派演員，聯合演出上百個角色。賴聲川說，台灣的演員充滿實力，他跟劇組都可以感受到演員獨特的爆發力。

主角之一的蕭艾與莫子儀都是第一次演出「如夢之夢」，蕭艾說，這齣戲對她來說就像一部交響樂，「賴聲川導演用不同的故事相互交疊，以各個不同篇章織就出一部交響曲。」

莫子儀表示，「如夢之夢」在北藝大演出時，他還是學生，「對於剛18、19歲的我來說，這部戲太震撼；好比以燈光就可以構築出一個新世界，這在2000年還沒有虛擬實境這些科技來說，非常迷人。」莫子儀說，劇中故事都在你我身邊，「尤其對經歷過一些人生歷練的觀眾來說，一定會更加深刻。」

賴聲川說：「這齣戲超越時間與空間，對我來說，20世紀我們做了一件非常瘋狂的事情，戲本身就是談死亡，無論是不是在疫情期間，都希望台灣觀眾有機會認識這部作品。」

舞台劇「如夢之夢」將在今年12月27日到2023年1月7日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：張雅淨）1110725