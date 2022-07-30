黃明峯台語新詩向蔡瑞月致敬 獲台灣文學獎創作獎

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）台灣文學獎創作獎今天舉行贈獎典禮，台語新詩首獎由黃明峯〈所在──寫予「玫瑰古蹟」佮蔡瑞月老師〉獲得；台語散文首獎由林美麗〈院之囚，籠中鳥──觀察室五日〉獲得。

客語新詩首獎由謝明瑾〈跈龍〉獲得；客語小說今年選出二名首獎，分別為吳餘鎬〈講真話〉及王興寶〈鬼貓仔〉；原住民華語新詩首獎由邱立仁〈外婆的bunun〉獲得。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，母語因過去特殊政策流失快速，如今以母語創作更是艱難、寂寞的道路，感謝參賽者選擇此重中之重的文字載具來書寫，並對耕耘不輟的創作者、評審委員致上最深的謝意與敬意。

台文館館長蘇碩斌致詞時表示，台文館除了是博物館，也具有優化當代創作環境的責任，期待國家語言帶來更豐富、有彈性的作品，一步步奠下根基，進入市場，並且更大量被其他媒介改編。

獲得台語新詩首獎的黃明峯，作品〈所在──寫予「玫瑰古蹟」佮蔡瑞月老師〉，評審認為其書寫技巧純熟，讀來猶如看一齣令人感動的歷史短劇。

獲得台語散文首獎的林美麗，作品〈院之囚，籠中鳥──觀察室五日〉以自身疾病經驗入文，林美麗表示，生病讓她的氣魄多了一個縫，卻也因此多了生活體驗，即使母語創作道路荒僻，但也深深體會用台語書寫才是最美的聲音。

以〈跈龍〉一詩獲得客語新詩首獎的謝明瑾表示，這是他第一次以客語書寫作品，歷經許多困難，很開心這艘創作的紙船飄到了台灣文學獎，希望看到這篇作品的人都能得到祝福。

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以〈講真話〉獲客語小說首獎的吳餘鎬表示，這次寫作主要是想探討「人心」，希望透過戲劇化的奇遇，發人深省；另一位獲得客語小說首獎的王興寶，作品鬼貓仔〉描寫失去雙親的達印在山溪遇見聽得懂人話，又知道人間事的雲豹，以此發展出曲折虛幻、有滋有味的故事。

獲原住民華語新詩首獎的邱立仁，作品〈外婆的bunun〉，評審團代表多馬斯說，此作解構以漢人中心視角看原住民的世界，也忠實於母語文化的原始語意來呈現一連串對話，讓人能以這樣的節奏、排列、語調回到他們的心靈世界。（編輯：張銘坤）1110730