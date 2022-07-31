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WIT STUDIO巡迴展登漫博 吸近萬人次參觀

2022/7/31 14:23
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（中央社記者王寶兒台北31日電）2022漫畫博覽會邁入週末展期，曾製作「進擊的巨人1-3季」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」等動畫的日本公司WIT STUDIO國際巡迴展，也在週末吸引近萬入場人次。

株式會社WIT STUDIO今年成立10週年，舉辦國際巡迴展WIT STUDIO 10th Aim Higher，台灣站選在漫博的ICHIBAN JAPAN日本館登場，展出「國王排名」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「泡泡」等多部作品的設定集、動畫原畫等資料。

ICHIBAN JAPAN日本館表示，本次WIT STUDIO 10th Aim Higher一開展就湧入大批人潮，其中「SPYxFAMILY 間諜家家酒」展區更是被粉絲擠得水泄不通，大小朋友都被可愛的角色「安妮亞」吸引，搶著與放大彩圖拍照打卡。

展區高人氣也促進買氣，WIT STUDIO官方周邊販售攤位中，有關安妮亞的相關周邊也幾乎售罄。此外，展區的「國王排名」、VIVY相關展品也吸引不少民眾合照。官方周邊攤位的VIVY商品昨天上午已售罄。

ICHIBAN JAPAN日本館表示，展區另一側是日本Frontier Works攤位，包含「超次元戰記 戰機少女 THE ANIMATION」及人氣YouTuber「年糕丸日記」的周邊商品，同樣提供民眾參觀、共襄盛舉。

2022漫畫博覽會即日起於台北世貿中心一館舉行至明天。（編輯：張雅淨）1110731

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