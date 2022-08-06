詩魔洛夫詩書影像展新加坡登場 展現台灣軟實力

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由駐新加坡台北代表處舉辦的「詩魔洛夫詩書影像展」6日舉辦開幕式，出席人士包括駐星代表梁國新（右4）、洛夫妻舅陳金淼（左5）等人。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月6日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）有「詩魔」之稱的台灣文學家洛夫在華文詩壇備受推崇。「詩魔洛夫詩書影像展」在新加坡藝術之家登場，集結詩、書法、照片及紀錄片首次在星國展出，展現台灣文學軟實力。

由駐新加坡台北代表處舉辦的「詩魔洛夫詩書影像展」今天舉辦開幕式。包括洛夫（莫洛夫）的詩、書法、照片及紀錄片，以及兒子莫凡的詩歌唱誦，首次集結於新加坡公開展出，展期至14日。

駐新加坡代表梁國新表示，洛夫是台灣詩壇泰斗，在新加坡也有許多粉絲及讀者。這次舉辦洛夫作品及生平影像展，不少新加坡朋友非常高興。

梁國新說，很高興在新加坡呈現台灣的文學軟實力，「這是台灣能立足世界，最值得驕傲的地方」。他也感謝洛夫家人協助，慷慨出借展品。

代表洛夫家人出席展覽開幕式的陳金淼接受中央社記者訪問時表示，洛夫作品曾在加拿大、美國、台灣、馬來西亞及泰國展出。藉由這次辦展的機會，希望「讓這個文化能夠在新加坡也有傳承」。

此外，開幕式特別邀請2位新加坡學生朗誦洛夫作品，還播放由莫凡演唱的洛夫詩作「因為風的緣故」。莫凡是「凡人二重唱」的成員之一。

身為洛夫妻舅的陳金淼指出，「因為風的緣故」是洛夫生前寫給妻子陳瓊芳、表達愛意的詩作。

根據展覽介紹，洛夫1928年生於湖南，1949年隨國軍遷至台灣，曾派駐金門及越南，退役後轉任教職，曾任東吳大學外文系副教授。他隨後於1996年移居加拿大，2016年返台定居；2018年3月初出版最後一本詩集「昨日之蛇」，同月19日病逝，享耆壽91歲。

洛夫不僅在台灣、中國以及歐美的華文詩壇備受推崇，他所代表的台灣現代詩也影響了新加坡作家，吸引許多讀者。

有「詩魔」稱號的洛夫除了寫詩，步入晚年後也開始研習書法。陳金淼說，洛夫除了使用毛筆，特別的是，還直接用手寫書法，這次展覽也包括幾幅手寫書法。（編輯：陳惠珍）1110806