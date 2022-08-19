桑布伊搭擊樂五重奏 「永晴之許」照亮北藝中心

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金曲歌王桑布伊（右）19日晚間首登台北表演藝術中心舞台，攜手作曲家林桂如、導演陳彥斌Fangas Nayaw及編舞家董怡芬，帶來跨界演出「永晴之許」，以當代擊樂、劇場與現代舞蹈等元素，重新詮釋卑南古調。（北藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月19日

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）金曲歌王桑布伊混搭擊樂五重奏，首次登上台北表演藝術中心舞台，搭配作曲家林桂如、導演陳彥斌Fangas Nayaw及編舞家董怡芬，帶觀眾從遠古走進當代，邁向未來，期待「永遠晴天」。

台北表演藝術中心董事長劉若瑀今天在彩排記者會上表示，北藝中心成立以來就有一個願望，要讓不同領域的藝術家可以「混搭」、「碰撞」，創作出觀眾以前沒看過的節目，「永晴之許」就是以此為發想。

劉若瑀說，這場演出以桑布伊歌曲為原素材，採用西方的打擊樂五重奏方式重新編曲，並加上舞蹈和影像等視覺效果，讓桑布伊的樂迷聽到他音樂的不同可能，不熟悉桑布伊音樂的觀眾，也可以感受這個來自山林雲霧的天籟之音。

桑布伊說，這次和不同的創作夥伴合作，是很好的體驗，不僅是歌聽起來不同，裏面有舞蹈、影像、燈光等，是很新鮮的嘗試。

林桂如表示，這個作品不是擊樂伴奏桑布伊，而是擊樂與桑布伊歌聲的合奏，「我們把桑布伊的作品縯繹出與專輯不同的風貌，希望觀眾來欣賞」。

董怡透過桑布伊聲音中高度的感染力，打破以人為中心的本位主義，舞者的形象有時候是自然景觀、有時是動物性，創造多樣律動。

陳彥斌Fangas Nayaw則說，「永晴之許」有許多個別獨立的劇場元素，創作的過程就是在不斷嘗試如何讓他們加乘、整合成一個新的東西，「北藝中心是一個新的劇場，這個作品希望能讓大家有新的體驗，路上有波濤有黑暗，但終究會走到終點的亮光」。

「永晴之許」將於8月20日及21日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：管中維）1110819