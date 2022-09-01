更多編輯台推薦新聞：
3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
曹興誠宣布恢復中華民國國籍秀身分證 資助兩計畫加強防衛
首頁 / 文化

家庭音樂劇「沙發有黑洞！」 給爸媽的勇氣之書

2022/9/1 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）家庭音樂劇「沙發有黑洞！」將二度上演，劇中結合奇幻、冒險、想像力與愛；這也可以說是一本給爸媽的勇氣之書，提醒爸媽包容不同個性的孩子，進而保留他們的獨特。

「安徒生和莫札特的創意劇場」（簡稱AM創意）發布新聞稿表示，「沙發有黑洞！」故事原著來自作家駱以軍的散文，從家庭的日常相處走進孩子腦中的幻想世界。AM創意攜手夢田影像，邀集音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯以及「通靈少女」編劇群之一林孟寰打造，2020年首演，今年將再度加演。

家庭音樂劇「沙發有黑洞！」故事圍繞在小兒子阿甯咕立志要成為發明家，大兒子阿白則是模範生，一天阿白被選上演講代表，卻發現自己對自己沒有自信，自我懷疑的阿白在沙發上發現黑洞，一跳而入逃避現實壓力；小兒子阿甯咕一家人為了尋找哥哥，一同進入異世界，展開一場奇幻冒險旅程。

導演吳維緯表示，希望透過電影與動畫，讓觀眾進入戲劇，也讓劇場演員和動畫巧妙互動共生。這次在音樂劇會將2D動畫轉為3D，也將影像透過雙層投紗的技術在舞台上立體呈現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

夢田影像執行長蘇麗媚表示，這部家庭音樂劇談的是親子關係，超越地域、文化限制，很可以紓解為人父母的壓力。製作人林奕君表示，「沙發有黑洞！」強調的是勇氣與想像力，以及在家人的陪伴下，能夠一起克服困難。

家庭音樂劇「沙發有黑洞！」10月1日在新竹縣政府文化局演藝廳、12月10日至11日在高雄國家衛武營藝術文化中心戲劇院、2023年將在台北表演藝術中心上演。（編輯：陳仁華）1110901

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族