家庭音樂劇「沙發有黑洞！」 給爸媽的勇氣之書

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）家庭音樂劇「沙發有黑洞！」將二度上演，劇中結合奇幻、冒險、想像力與愛；這也可以說是一本給爸媽的勇氣之書，提醒爸媽包容不同個性的孩子，進而保留他們的獨特。

「安徒生和莫札特的創意劇場」（簡稱AM創意）發布新聞稿表示，「沙發有黑洞！」故事原著來自作家駱以軍的散文，從家庭的日常相處走進孩子腦中的幻想世界。AM創意攜手夢田影像，邀集音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯以及「通靈少女」編劇群之一林孟寰打造，2020年首演，今年將再度加演。

家庭音樂劇「沙發有黑洞！」故事圍繞在小兒子阿甯咕立志要成為發明家，大兒子阿白則是模範生，一天阿白被選上演講代表，卻發現自己對自己沒有自信，自我懷疑的阿白在沙發上發現黑洞，一跳而入逃避現實壓力；小兒子阿甯咕一家人為了尋找哥哥，一同進入異世界，展開一場奇幻冒險旅程。

導演吳維緯表示，希望透過電影與動畫，讓觀眾進入戲劇，也讓劇場演員和動畫巧妙互動共生。這次在音樂劇會將2D動畫轉為3D，也將影像透過雙層投紗的技術在舞台上立體呈現。

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夢田影像執行長蘇麗媚表示，這部家庭音樂劇談的是親子關係，超越地域、文化限制，很可以紓解為人父母的壓力。製作人林奕君表示，「沙發有黑洞！」強調的是勇氣與想像力，以及在家人的陪伴下，能夠一起克服困難。

家庭音樂劇「沙發有黑洞！」10月1日在新竹縣政府文化局演藝廳、12月10日至11日在高雄國家衛武營藝術文化中心戲劇院、2023年將在台北表演藝術中心上演。（編輯：陳仁華）1110901