鍾玲「我的青芽歲月」 從磅礡國史轉入小我生活史

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作家鍾玲最新散文集「我的青芽歲月」，書寫歷經戰亂到成為作家、學者所遇的人事及生命轉折。香港作家黃秀蓮稱本書自家庭、眷村、校園出發，卻又把中國風雲變色的剎那勾畫，讀之猶如翻開歷史依稀的章節。（九歌出版社提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年9月2日

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）作家鍾玲上個世紀曾為導演胡金銓電影「山中傳奇」編劇，小說「大輪迴」亦改編成電影，鍾玲最新散文集「我的青芽歲月」，書寫歷經戰亂到成為作家、學者所遇的人事及生命轉折。

香港作家黃秀蓮稱本書自家庭、眷村、校園出發，卻又把中國風雲變色的剎那勾畫，讀之猶如翻開歷史依稀的章節。

詩人、台師大文學院副院長須文蔚認為，鍾玲在鋪寫大時代時，總是從個人與家人的心理描摹，將故事回溯到戰爭帶來的苦難，或是微物與小舉動造成她生涯的影響，更增添全書動人與深刻的抒情氣息。

鍾玲在書序中表示，這是一本「自述」，但對讀者要坦白到什麼程度？她的原則是以不傷害親人、朋友、自己為原則，「希望我的筆捕捉得到動人心弦的事、捕捉得到生活的踏踏實實，但願動人和踏實的事，不會平淡」。

鍾玲說，這本書描寫她生命裡50個起點，由1945年在重慶出生，排到1967年23歲離開台灣到美國留學分成五輯：「由懵懂的神州稚齡說起」、「由幸運的扶桑童年說起」、「由左營的海軍小學說起」、「由高雄女中女兒國說起」、「中部的東海和北部的台大」。

根據九歌出版社發布新聞稿，鍾玲生於二戰末期，父親為駐外海軍武官，母親出身廣州富裕家族，全家曾隨父派駐日本，後來輾轉來到台灣。鍾玲在書中回憶幼時懵懂的扶桑生活，也由長輩口中或書籍紀錄中拼湊大時代的動亂離散。

鍾玲在書中書寫她的父親代表政府向日本索還甲午戰時遭日軍擄去的戰艦鐵錨；書寫突破共軍包圍的鄰家伯伯、加入撤退國軍的小舅、一江山戰役的衛國將士……刻畫時局下人們的艱難選擇，是一部由磅礡的大我國史轉入小我的生活史。

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此外，書中亦刻畫鍾玲來台後的生活點滴，青春少女在長廊屋串門、禁區樹叢間探險，以及橫跨世代的交情，串起關係緊密的眷村生活。上了中學的鍾玲曾編導戲劇成為學校風雲人物，舞台上一展創作及導演長才，台下則沉浸中國古典文學及外文小說世界，甚至受到「蜀山劍俠傳」的啟蒙。

鍾玲在書中亦細數和余光中、齊邦媛、聶華苓等人的師生情誼，娓娓談起與林文月、方瑜共度親密相知的時光。（編輯：陳政偉）1110902