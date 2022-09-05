曾遭海盜劫持靠畫筆定心 70歲老船長高雄開畫展

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出生台東、成長於高雄的陳國祥，海專畢業後就上船工作，1995年他的漁船被索馬利亞海盜劫持，在被囚禁船艙、等待外界救援的3個多月中，他隨手拾取船上油漆在帆布上作畫，抒發忐忑不安情緒，從此自學投入創作，近日在高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展。（畫廊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）今年70歲的陳國祥，過往跑船時常聽街頭畫家分享畫技，1995年他遭索馬利亞海盜劫持，被囚禁的3個多月中，隨手取船上油漆在帆布作畫，抒發忐忑心情，從此自學投入創作。

出生台東、成長於高雄的陳國祥，海專畢業後就上船工作，40歲當上船長，60歲在巴基斯坦親手打造了自己的第一艘小木船，今年已70歲。在跑船生涯中，每當船停泊非洲或中東港口時，總會看到街頭畫家在碼頭為人畫肖像，藝術種子悄悄在陳國祥心裡萌芽。

這些街頭畫家就是陳國祥的啟蒙老師，陳國祥會請他們喝咖啡，請教繪畫技巧，發現這些畫家經濟不充裕，買不起畫筆、畫布與顏料，只好利用樹枝沾著船上偷來的油漆，在抹布上作畫，這種不拘形式的創作方式，也啟發他突破藝術框架、豐富藝術視野。

但真正讓他開始拿起畫筆的機緣，卻是因為一場攸關生死的國際事件。1995年，陳國祥的漁船被索馬利亞海盜劫持，被囚禁在船艙、等待外界救援的3個多月中，他隨手拾取船上油漆在帆布上作畫，打發時間，也抒發忐忑不安情緒。

所幸他和同船的船員在船東交付贖金後獲釋，他也自此投入軍火業，近年則經營餐酒館，同時開始自學藝術，真誠面對創作，享受繪畫樂趣，從肖像畫開始土法鍊鋼，並到處寫生，培養基礎繪畫造型的能力，至今已受邀至中東、上海展出，廣受當地藝文界好評。

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陳國祥8月30日至10月11日在高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展，昨天下午舉辦茶會，與高雄師範大學美術學系主任李錦明對談，李錦明也現場說明陳國祥畫中飛舞的色彩、輕快筆觸及堆疊的肌理。

臻品集團執行長李俊弘透過新聞稿表示，陳國祥的創作並無特定主題，早期作品多以抒情寫實為主，題材來自對生活周遭美感的捕捉，近年經營餐酒館後，開始嘗試抽象畫風，透過自製動力裝置調和特殊顏料，以半自動技法揮灑畫筆難以描繪的抽象線條，創造出現實與虛擬交織的魔幻空間。（編輯：陳仁華）1110905