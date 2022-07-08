拿畫筆變做觀旅 學美術讓黃信川懂人生布局

（中央社記者張若瑤台北8日電）雄獅旅遊董事總經理黃信川出身旅遊世家，學美術設計的他，為父親放下畫筆，投入靠說話維生的觀旅業，「做管理職發現，布局就像在構圖」。黃信川錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享「畫畫與說話」對他的影響。

自黃信川對周遭事物有記憶起，身為台灣國民旅遊創辦人的父親黃木龍，就經常帶團出門不在家，因為是最受寵的老么，黃信川三天兩頭纏著母親打探：「爸爸什麼時候回來？」只要確定父親歸期，5歲的他會和兩位哥哥手牽手，站在巷口「等路」（指親友從外地帶回「伴手禮」），「這已是我們生活的一部分」。

遠方熟悉的身影從模糊逐漸清晰，三兄弟便開始交頭接耳，「你看爸爸手裡除了行李，還有拿東西嗎？」黃木龍自台灣各角落攜回的，除了孩子眼中渴望的「伴手禮」，還有當地人文風俗，好比伴隨蘭嶼手工木雕船而至的蘭嶼派出所故事。

「只要必須經過派出所，平常習慣穿丁字褲的居民，會取下披掛在所外兩旁綁樹繩上的衣褲，先著裝整齊再靠近，直到走過派出所後又脫掉。」黃木龍分享的趣聞，讓黃信川心中滿是嚮往，「原來旅遊可以讓你接觸周遭看不到的異地景象」。

父親的言行影響黃信川的一生，好比學美術設計這條路，也是因為黃木龍一句，「吃飽飯到頂樓，爸爸要分財產」才產生因緣。那一年，黃信川是國中生，他和哥哥們聽到「分財產」，狼吞虎嚥碗中的食物後，就衝上樓等父親出現，「從今天開始，你們想學什麼才藝都提出來，爸爸全部埋單，我要給你們的財產就是知識，學得越多分到越多」。

聽完這段話，黃信川的二哥心都涼了，馬上反問：「萬一我不小心跌倒摔到頭，學什麼都不記得了，你說的財產不就沒了？」黃木龍也不生氣，笑笑地回：「就算我給你錢，你頭撞傷，也不知道那是錢啊！」

一來一往間，三兄弟被說服，而崇拜自己叔叔、知名畫家黃木郎的黃信川，於是選擇了美術設計這條路。剛出社會時，黃信川與朋友合夥開廣告公司，四處承接相關業務，第一年就賺錢，卻在第三年收攤，只因哥哥不願繼承父親的衣缽。

「我靠畫畫維生，爸爸靠說話維生。」黃信川覺得自己做不到從早到晚侃侃而談，一開始狠心拒絕父親，最後仍被動之以情，離開廣告圈。「黃信川，少說話多畫畫！」當年課堂上老師的教誨言猶在耳，黃信川沒想到自己後半輩子卻是一直說話，不再動筆了。

以往埋頭一畫3、4天，轉行後偶爾隨手素描快速撫慰自己「還活著」，黃信川再有作品，是又過了好幾年，他成為人父後，在孩子房間的牆壁上，揮灑出一個又一個寫實版的電影英雄人物，如蝙蝠俠。

曾以無法實踐夢想為憾的黃信川，現在反而豁然開朗，「過去我臨摹能力強，作品卻沒血沒肉；這42年我走過許多國家，經歷過痛苦與快樂，若重拾畫筆，留下的絕對是我充滿情感的生命歷程」。

高階主管要懂得布局，累積一定閱歷後做管理職的黃信川赫然發現，「布局就像構圖，一張紙哪裡該畫什麼都得先有底，不能有了鼻子卻沒空間放眼睛，那種對格局的了解，對事物的編排，便是重要的美學與設計」。

「我人生最後的夢想，是退休後辦油畫展。」黃信川想將自己的生命中重要時刻化為20幅畫辦展，展覽意象回到說話與畫畫，他與父親之間的關係，噱頭是每2小時開場一次，由他親自導覽每一幅畫的故事，展完後大兒子與小兒子各保管10幅畫，未來兩家聚在一起，就合起來給孫子看，「這是阿公的一生」。

「生活就是旅遊，旅遊就是生活。」過去黃信川覺得自己在做觀旅業，後來慢慢理解，他的使命應該是「讓經濟在移動中產生新動能」，從揮揮旗子帶著大家走逛，變成在地方創造價值，「沒有文化歷史，旅遊是失去靈魂的」。

當「快」已是生活基本款時，「慢vs.釀」會是另一種更有價值的體驗嗎？台灣觀旅業曾經歷過哪5個主要階段，在疫後又會進入何種狀態？與「病毒共存」的節奏才剛開始，Web3.0帶來的挑戰又是什麼？「旅行的真諦」竟是到關島最高峰插國旗？台灣人到日本旅遊，黃木龍是如何用一首日文歌的教唱，布局整趟旅程？這些內容將在8日「空中小客廳」分為之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/bKEbdZhulCk）、之二（https://youtu.be/B0O9LDND17c）。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

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3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」；6月聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值」。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。1110708