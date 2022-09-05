池上秋收稻穗藝術節 周華健、周蕙、Matzka開唱

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2022池上秋收稻穗藝術節將於10月登場，今年邀請歌手周蕙（左起）、周華健與原住民歌手Matzka在稻浪裡開唱，希望透過3名歌手風格迥異的聲線，帶來洗淨憂慮的力量。（台灣好基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）由台東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會主辦多年的池上秋收稻穗藝術節即將登場，今年邀請歌手周華健、周蕙與原住民歌手Matzka在稻浪裡開唱，用熟悉的流行歌曲溫暖樂迷。

台灣好基金會董事長柯文昌今天在池上秋收稻穗藝術節記者會上表示，到池上經營多年，自己是最大的受惠者，「因為經常可以回到池上充電，恢復力量。」他提到，今年很棒的是，座位沒有減少開賣，更多人可以來到池上欣賞演出。

柯文昌表示，周華健是自己最喜歡的歌手，周蕙歌聲很特別，Matzka更是原住民歌手中代表性人物，這個組合也給大家更多「心的方向」。

2022池上秋收稻穗藝術節由知名製作人陳鎮川製作，陳鎮川表示，站在池上的舞台就不只是唱歌，很開心繼續參與這個池上大家庭，「在構思節目時，會想到一是不要破壞池上之美，二是要為池上錦上添花，希望今年演出繼續帶給大家更多享受。」

主辦單位之一的行政院農委會水保局台東分局，副分局長林國財表示，池上秋收稻穗藝術節都是因為池上鄉親的認同，「因為認同，所以堅持。」林國財表示，透過五感展演，讓池上走上國際舞台，也讓池上繼續成為地方創生典範。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，今年池上沒有受到COVID-19疫情影響，非常幸運。首席贊助的和碩聯合科技董事長童子賢表示，希望透過藝術節，讓大家對於大自然有感動與敬畏，「持續下去，台灣一定好。」

台東縣副縣長王志輝表示，台東推「慢經濟」已有自己的品牌，這次私心很感謝是周華健來唱，「這個卡司符合藝術平權，讓我們比較年長的也可以很開心。」

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池上鄉鄉長張堯城則表示，今天穿花襯衫來是因為呼應周華健曾經唱過的暢銷金曲「花心」。他說大家不嫌棄池上，「心的方向就是池上的方向，就是台灣好的方向。」他最後一次以鄉長身分來參加記者會，特別頒發榮譽鄉民證給童子賢，感謝其對池上的付出。

池上秋收稻穗藝術節「心的方向」演出將於10月29日及30日舉行，地點在台東縣池上鄉天堂路稻田區（萬新道路）。（編輯：張雅淨）1110905