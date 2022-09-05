澤倫斯基「我們如此相信」猶如寫給台灣的信

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）烏克蘭總統澤倫斯基帶領烏克蘭人民抵抗俄國侵略，引起全球關注，大塊文化董事長郝明義表示，澤倫斯基不只激勵烏克蘭人心，更向台灣及全世界傳達訊息：全球安全架構已經失靈，必須及時建立新的架構。

由澤倫斯基親自授權同意、集結50篇演講內容的「我們如此相信」一書，全球中文版由大塊文化出版，今天在台北「市長官邸表演廳」舉行新書發表會。包括大塊文化董事長郝明義、立法委員黃世杰、王婉諭、何志偉、文化部次長李靜慧、學者尹麗喬以及前立委林濁水等人出席。

全書雖然從烏克蘭出發，呼籲全球抵制俄國暴行、提供烏克蘭武器，卻能針對不同國家、地區及族群分析局勢，激發同理心，同時以捍衛自由民主等普世價值為目標 ，提供新的安全架構理念與防禦趨勢，對台灣當前處境有許多啟發，猶如特別寫給台灣的50封信。

郝明義表示，從這本書可以充分了解澤倫斯基如何激勵烏克蘭民心，建立信心，讓全世界的人看到他們如何以小搏大，以及他如何用心智戰法帶動烏克蘭的反擊力量。

郝明義表示，澤倫斯澤不只呼籲世界各國制裁俄羅斯，提供烏克蘭武器及資源，更向大家說明烏克蘭不只為自己打仗，而是在為世人捍衛全世界共同的信念及價值。

郝明義表示，自己也看到澤倫斯基傳達給台灣的訊息，「地球上沒有任何國家有權力封鎖海洋貿易航線、甚至封閉通往其他國家的海域」。澤倫斯基在8月3日的演講更直接提到台灣，表示包括台灣在內的許多地方正面臨威脅，理由雖然不盡相同，但都是源於同一個因素－全球安全架構失靈。澤倫斯基呼籲各國建立一個有效的全球安全架構，以確保任何國家都無法再對另一國採取恐怖行動。

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李靜慧致詞時表示，今年台北國際書展烏克蘭館，由烏克蘭19歲女孩布恬科（Valentina Butenko）來台推廣烏克蘭出版品，令人好奇的是，一個國家明明還在戰爭期間，為什麼還會想到出版這件事？

李靜慧表示，書中的演講內容特別顯現澤倫斯基的遠見，比如他已經要年輕人開始思考，戰爭結束後烏克蘭將如何跟俄羅斯相處，邊界要怎麼畫，以後怎麼往來。澤倫斯基甚至從經濟層面說服其他國家投入烏克蘭戰後重建。這本書對台灣如何在國際間尋求自處、國家治理，乃至如何當一個世界公民，進而獲得別人的認同，都是非常好的教材。（編輯：屈享平）1110905