詩人吳晟78歲生日 賴清德獻花致敬國民詩人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「吳晟文學紀錄片『他還年輕』青平台之友特映場」8日晚間在台北舉行，副總統賴清德（中）、導演林靖傑（左2）、青平台基金會董事長鄭麗君（左）等人出席，適逢詩人吳晟（右2）生日，眾人也一同為吳晟慶生。中央社記者鄭清元攝 111年9月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北8日電）紀錄片「他還年輕」記錄詩人吳晟以文學為土地發聲、以行動關懷土地的生命歷程。副總統賴清德表示，吳晟一手拿筆書寫，一手拿鋤頭耕種，是一位始終關懷土地的國民詩人。

青平台基金會今天於台北光點華山電影館包場，邀請民眾觀賞紀錄片「他還年輕」，包括賴副總統、青平台基金會董事長鄭麗君、 紀錄片出品人童子賢、導演林靖傑，以及吳晟一家人包括妻子莊芳華、女兒吳音寧、兒子吳志寧均出席。

今天適逢吳晟78歲生日，賴副總統特別獻花給吳晟，祝他永遠年輕，寫作不斷。

賴副總統致詞時表示，吳晟的文學語言質樸、真摯，字字句句烙印在讀者心中，作品議題不論談人、土地還是環境保護，都讓人身歷其境，好像詩人就站在面前講話，令人深刻感受到他深厚的熱情及使命感。始於文學，終於土地，可說是對詩人吳晟的最佳寫照。

吳晟表示，他學習文學創作超過一甲子，一直抱持年輕的心情，「他還年輕」意謂台灣這個島嶼還在變動、撞衝、成長，因為年輕，所以特別要用一種疼惜的心情來對待、照顧、牽成、教導。希望社會一直保持年輕活力，這就是「他還年輕」這部影片的精神。

導演林靖傑則引吳晟的話表示，一個人讀詩若有感動，表示他還年輕，林靖傑補充說明，「吳晟老師還年輕，因為他讀詩時仍充滿感動」。

童子賢致詞時表示，作家黃春明曾經盛讚吳晟的詩是寫在大地的詩，讓風來朗誦，讓鳥來吟唱，作品充滿對弱勢的悲憫，對不公不義制度的控訴，對農村美好土地及人群的讚揚，這樣的詩會長久在台灣留存下來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭麗君致詞時表示，吳晟老師說，台灣這座島嶼「他還年輕」，而且充滿生命力，其實詩人的情懷也是永遠年輕。鄭麗君特別祝福吳晟「詩人不老、繼續在島嶼寫作」。

「他們在島嶼寫作」由「目宿媒體」策劃及執行，10年來已推出18部紀錄片，為20名作家留下珍貴影像，呈現他們的文學成就，同時追蹤他們的創作故事。記錄詩人吳晟的「他還年輕」是此系列最新一部作品。（編輯：謝雅竹）1110908