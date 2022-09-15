劉鳳學經典舞作「布蘭詩歌」 氣勢磅礡重現舞台

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）97歲國家文藝獎得主劉鳳學經典舞作「布蘭詩歌」將由新古典舞團重現，舞蹈加上交響樂團、合唱團與獨唱家在舞台上作有機交融，為新世代舞迷展現「劉氏肢體」的老派迷人。

新古典舞團「布蘭詩歌」是台灣現代舞先驅劉鳳學最受歡迎的經典舞碼之一，至今演過近百場，而1992年及2006年都以交響樂團作現場演出，今年新古典舞團攜手國立台灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、台灣體育運動大學舞蹈系、台中藝術家兒童合唱團及星光兒童少年合唱團共同演出。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，35年來，兩廳院見證許多當代表演藝術重要的作品，「布蘭詩歌」便是其中之一，「劉鳳學老師身為舞蹈學者及教育家，引領新古典舞團累積百餘舞作，非常期待這次舞團、交響樂團及合唱團所迸出的火花。」

新古典舞團藝術總監盧怡全表示，「布蘭詩歌」是他投入現代舞的啟蒙之作，「我是跳民族舞蹈出身，很不習慣現代舞，但是自從我看了這齣舞作，立志要加入新古典舞團，成為現代舞的一分子。」盧怡全說，希望這齣舞作的重現，可讓更多對現代舞不認識的人得以認識。

盧怡全說，劉鳳學老師在這齣舞作中「回歸原點」，她以修士的旅程出發，闖蕩之後重新回到原點，繼續發揮人性光輝的一面，「雖然跟歌詞有所出入，但是是劉老師正向的心靈依歸。」

盧怡全表示，「劉氏風格」可說是劉鳳學老師集舞蹈家瑪莎葛蘭姆技巧加上東方身體的特色之大成，「劉老師認為東方人身體比例上半身多修長於下半身，更要凸顯我們的身體特質，肢體往上昂揚，在舞台上也會顯得充滿力量。」盧怡全說，劉鳳學老師使用身體的方式跟現在現代舞正規教學體系截然不同，但充滿辨識度。

盧怡全加入舞團之後跟隨劉鳳學至今，2019年正式接任藝術總監。盧怡全表示，為了讓舞作有更精彩呈現，舞團也不惜下重本讓各藝術環節精彩到位，「希望這次復刻舞作能讓更多人認識劉鳳學的編創理念與精神，也期待更多人跟我一樣，因此喜歡上現代舞。」

盧怡全表示，劉鳳學老師雖然97歲，但頭腦非常清楚，「我們給她看排練錄影，她覺得要改進的地方都會挑出來，還會生氣罵人。現在是行動不便，每天都在整理自己的作品跟文章，以口述方式留下資料，計畫出版『劉鳳學全冊』，10月要出第2冊，還有8冊要出，我們都很期待。」

指揮簡文彬表示，這次音樂就是來為舞蹈服務，「我認同不同的藝術家對這部作品有自我詮釋，劉老師最後從悲觀到正向的安排，也有她的道理。」簡文彬說，交響樂加上舞者共同演出就是一種當下的「再創作」，舞者也在現場音樂中挑戰自己。

新古典舞團劉鳳學舞作「布蘭詩歌」將於9月16日至18日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：張雅淨）1110915

新古典舞團16日起一連3天將在國家戲劇院重現舞蹈家劉鳳學經典作品「布蘭詩歌」，再度聚集舞團、交響樂團及合唱團現場共演，重現30週年經典風範。中央社記者徐肇昌攝 111年9月15日

台灣現代舞先驅劉鳳學最受歡迎經典舞碼之一「布蘭詩歌」，16日起將重返台北國家戲劇院演出，運用群舞、雙人舞、7人舞等形式，讓舞者肢體、人聲、樂器3項藝術融為一體，帶來視覺、聽覺與心靈的震撼效果。中央社記者徐肇昌攝 111年9月15日