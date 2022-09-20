首屆社區營造獎 逆風劇團獲團體組青年行動獎

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）文化部舉辦首屆社區營造獎，規劃「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」4大獎項，逆風劇團透過戲劇陪伴特殊青少年翻轉人生，獲團體組青年行動獎。

文化部今天發布新聞稿表示，第一屆「社區營造獎」獎勵用心投入社造且具重大貢獻，或因應當代社會議題，以創新策略改造社區者，進而引動更多公私部門及青年共同參與。

「社區營造獎」4大獎項都分為團體組及個人組2類，獲獎者各頒發獎金新台幣20萬元、獎座及得獎證書。

「社造貢獻獎」團體組由新港文教基金會、新故鄉文教基金會獲選，新港文教基金會耕耘新港鄉社造工作30餘年，推動嘉北線鐵道認養行動，近年拓展台日青年交流，足為社區國際合作成功典範；新故鄉文教基金會從921地震災區重建到自然生態復育，成果各界有目共睹，可謂台灣社造領頭羊之一。

「社造貢獻獎」個人組得主吾鄉工作坊執行長盧思岳是「台灣社區重建協會」、「台灣社造聯盟」創會成員之一，投入921震災社區重建與串聯整合，持續倡議社造觀念，在各部門及社區扮演溝通橋梁，培育社造人才，是從青年做到老年的資深社造老兵。

「社造創新獎」團體組由馬祖青年發展協會獲選，協會由離島青年返鄉耕耘，積極復振馬祖語，更藉旅遊引路方式建立社區耆老的自信活力，同時重新定義「馬祖青年」的概念，擴大青年影響力。

「社造創新獎」個人組則由螢火蟲書屋創辦人葉家豪獲獎，打造書屋作為資源共享平台推動閱讀，運用自身農業背景返鄉務農，部分收益投入社區公益，將農業創新成功打造為社會企業模式，極富創意性及延續性。

逆風劇團獲得團體組「青年行動獎」，劇團以「特殊境遇青少年」為主體，定位明確，透過戲劇展演給予多元、全面且長期的陪伴和扶助。

「青年行動獎」個人組由大崎藝農實踐所負責人林建叡，以及掀冊工作室（苑裡掀海風）共同創辦人劉育育2名獲獎。林建叡結合自身專業秉持青年留鄉精神，於大崎村社區蹲點11年，推動社造亮點涵蓋空間活化、弱勢孩童陪伴等；劉育育深入苑裡地方事務，進行藺草產業田野調查，更推動音樂家郭芝苑相關文物登錄及保存工作。

「社造行政獎」團體組由澎湖縣湖西鄉公所獲選，公所設置鄉級社造中心，並積極籌措經費推動社造工作，更與當地社造組織長期密切合作，帶動青年返鄉浪潮，深獲評審一致肯定。

文化部表示，「社造行政獎」個人組獎項雖然從缺，但仍認可參選人對社造業務推動的熱忱及付出，希望未來可持續投入，為轄內社造工作帶來更多活力與創意。

文化部表示，第一屆「社區營造獎」頒獎典禮將於12月13日於華山文化創意園區西1館舉行，並將於「文化部」臉書粉絲專頁進行直播。（編輯：張芷瑄）1110920