音樂劇「夢幻愛程」台灣首演 挑戰連演50場

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）外百老匯經典音樂劇「夢幻愛程」（The Fantasticks）23日起將在松山文創園區挑戰連演逾50場，演出團隊橫跨台、美，由楊呈偉及聶雲領銜演出，為疫後表藝市場注入一劑強心針。

主辦單位華文音樂劇公司今晚發布新聞稿表示，「夢幻愛程」籌備超過一年，1960年在美國紐約首演，是目前世界上連演時間最長、場次最多的音樂劇，曾於全球超過68個國家與地區上演，並創下金氏世界紀錄最長壽的音樂劇。

男主角聶雲表示，「夢幻愛程」籌備超過一年，台前台後每個人投入多少心力已數不清，「希望在這個資訊爆炸的時代，大家能走進劇場，靜下來享受一段表演、聆聽一個故事」。

演員劉子銓表示，去年自己主動報名參加音樂劇甄選，想不到被選上，開心美夢成真，「這部劇每首歌曲都很好聽，在家裡也經常唱給妹妹典典寶寶聽，妹妹也很喜歡」。

睽違多年，再度於台灣演出音樂劇的百老匯演員楊呈偉特地從美國返台演出，楊呈偉表示，30年前他曾於美國製作及演過「夢幻愛程」，很開心能再次於台灣演出這部劇，「與台灣演員及團隊工作，過程珍貴，希望有更多台灣觀眾因此愛上音樂劇」。

今天星光場眾星雲集，不少夫妻、情侶檔來看劇，包含藝人艾力克斯與李詠嫻、媒體人蔡詩萍與林書煒夫婦，還有歌手黃韻玲、關詩敏、原子少年夏浦洋等也都希望親身感受最長壽音樂劇魅力。

外百老匯音樂劇「夢幻愛程」將從9月23日到11月13日演出，地點在松山文創園區多功能展演廳。（編輯：張雅淨）1110922