廣枝音右衛門捨命保全台籍青年 戰火下事蹟感動台日

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苗栗縣獅頭山勸化堂輔天宮供奉有日警「廣枝音右衛門」祿位，其背後有著一段日治時期日本警官與台籍部屬間的感人故事。中央社記者管瑞平攝 111年9月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣獅頭山勸化堂的輔天宮供奉有日警「廣枝音右衛門」祿位，這段起源於二戰時期，廣枝音右衛門捨命保全2000多名台灣青年生命以及後來台籍舊部感念圖報的故事，至今感動不少人。

廣枝音右衛門是日治時期竹南郡警官，1943年太平洋戰爭擴大，日本海軍在台招募志願兵，他被任命為巡查隊長，率領2000名台灣青年前往菲律賓協助抵禦美軍；隨著美軍大規模轟炸與海空封鎖，日軍節節敗退，1945年日軍上級分配巡查隊手榴彈，下達「玉碎」命令，意即要巡查隊以人肉炸彈作為攻擊美軍最後一搏。

廣枝不忍向隊員下達同歸於盡的指令，他召集幹部訓話，內容提及「台灣還有你們的家人、父母等著你們回家，希望你們能活下去，向美軍投降吧，所有責任由我這個日本人來承擔」最後舉槍自戕。

巡查隊成員成為戰俘後倖存，並在戰後陸續回台。其中擔任巡查隊小隊長的劉維添是苗栗縣南庄人，回鄉後始終感念廣枝音右衛門不惜捨身保全部屬性命的恩情，1975年在獅頭山勸化堂的輔天宮替廣枝音右衛門安奉「祿位」祭祀。

獅頭山勸化堂董事長黃錦源告訴中央社記者，劉維添不僅每年與昔日同袍祭拜、追悼，也與廣枝音右衛門親友保持密切聯繫；1989年廣枝的遺孀過世，劉維添也在徵得家屬同意後，將廣枝遺孀名號併入廣枝牌位。

黃錦源指出，劉維添雖在2013年離世，但在2008年，一名在台工作的日本人渡邊崇之得知這段事蹟，深受感動，主動拜訪劉維添，並從日本組織慰靈團加入每年秋天的祭祀活動，即便劉維添過世後也未曾中斷；只是，近兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，參加者多是在台日本人。

一如往年，渡邊崇之今天帶著10多名慰靈團成員來到輔天宮，參加者有年逾90歲的台灣人，也有年輕一代在台唸書的日籍留學生；劉維添家屬則由外孫王策鋒代表。

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渡邊崇之告訴中央社記者，他為這段長官與部屬間的台日情誼深受感動，特別是劉維添的態度與堅持，身為在台灣的日本人，他願承擔延續慰靈，「只要我健康就會一直辦下去」希望廣枝的事蹟與精神得以流傳下去。

黃錦源說，從廣枝音右衛門對台籍部屬的仁慈情義、劉維添與同袍們的不忘恩，到素昧平生的渡邊崇之願意承續這份獨特台日情誼，都相當難得，令人感動，充分展現人性光輝的一面。（編輯：張銘坤）1110924

苗栗獅頭山勸化堂輔天宮供奉著日本警官「廣枝音右衛門」祿位，在台日人渡邊崇之（前左） 24日舉辦年度「廣枝音右衛門慰靈祭」，率10多名參加者上山祭祀。中央社記者管瑞平攝 111年9月24日

二戰時期，日本警官廣枝音右衛門捨身保全眾多台灣青年性命，昔日舊部、南庄鄉民劉維添在苗栗獅頭山勸化堂輔天宮替他安奉祿位（左）以供後人悼念。右為記載祿位安放始末的刻碑。中央社記者管瑞平攝 111年9月24日