二戰結束77週年 日相：深刻銘記歷史教訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京15日專電）今天是第二次世界大戰結束77週年，日本政府在東京舉行全國戰歿者追悼儀式。日本首相岸田文雄致詞時說，戰後日本一貫地作為和平國家往前邁進，內心深刻銘記歷史的教訓。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天在位於東京的日本武道館舉行追悼全國死於二戰約有310萬人的儀式。

今年的全國戰歿者追悼儀式是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，首度在沒行動限制的情況下舉行，雖然日本47個都道縣當中有4個府縣沒派遺族代表出席，但出席者比去年創新低紀錄的992人還多，約1000人出席，是往年的約1/6。

在日皇德仁與皇后雅子上台後，現場演奏國歌。基於防疫考量，今年列席者也沒有一起唱國歌。

首相岸田文雄在致詞時說：「今天我們所享受到的和平與繁榮，都是建立在戰爭中犧牲的寶貴生命與苦難的歷史上。我們片刻都不能忘記此事。再度由衷地表達敬意與謝意。」

岸田說：「戰後，我國一貫地作為和平國家往前邁進，內心深刻銘記歷史的教訓，為世界的和平與繁榮竭盡心力。戰爭的慘禍不再重演，這項堅決的誓言，今後也將貫徹到底。」

他強調：「在這個紛爭不斷的世界，我國在積極的和平主義旗幟下，將與國際社會合力，盡全力解決世界所面臨的各種課題。」

日皇德仁致詞時說：「我們現在面臨疫情擴大等各種困難，由衷祈願大家能同心協力克服困難，今後也將持續祈求人們幸福與和平。回顧過往，殷切盼望在深切的反省之上不再有戰爭慘禍。對於死於戰場與戰禍的人士，我與全國人民一同由衷地表達追悼之意，祈求世界和平及我國更進一步發展。」

今年的追悼儀式身為戰歿者遺族代表致詞者是83歲的大月健一。他父親於1938年11月死於中國。他致詞時說：「現在我們也再度體認到，戰爭並非遙遠過去的歷史，而是距離我們很近。為了實現世界永久和平，我們要向戰歿者在天之靈發誓，我們將持續訴說就連平民也會犧牲的戰爭的悲慘及和平的寶貴。」

報導說，全國戰歿者追悼儀式的列席者逐漸高齡化，年紀逾70歲者將近8成。年紀最大者是來自廣島縣安芸高田市95歲的澤崎卓兒，他大哥於1945年7月在菲律賓戰亡，得年34歲。他二哥戰後被蘇聯軍隊俘虜拘留在西伯利亞，1947年12月因病去世。

澤崎看到今年俄羅斯2月開始侵略烏克蘭，覺得心很痛，強調希望戰爭早日結束、絕對不能有戰爭。

這場儀式列席者當中，年紀最小的是高知縣7歲的磯野萬葉。他的曾祖父吉川重久（當時30歲）在東部新幾內亞戰亡。（編輯：高照芬）1110815