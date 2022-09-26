台灣原創角色出擊韓國市場 首登光州國際創意展

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（中央社記者廖禹揚光州26日專電）文化內容策進院今年首次領軍10家台灣原創角色業者，參與韓國光州國際創意展，獨特角色設計吸引不少海外買主洽談，讓業者直呼期待與韓國及其他海外業者合作、拓展國際市場。

韓國光州國際文化創意展業展（2022 Gwang-ju ACE Fair）是亞洲最具代表性的國際IP產業展之一，文策院今年首次帶團參展，特別設立台灣館專區，展出透過國際評審海選出的10家主推角色，包括來自台灣麵攤的經典動畫角色「滷沙沙」（LUSASA）、專攻健康領域的醫院動物角色「呼呼實驗室」（HOOHOOLAB）及動畫網紅「囂搞」（Shaogao）等。

曾跟著文策院參與多場海外內容產業展的滷沙沙動畫角色授權經紀人陳心怡指出，光州ACE展參展業者多元，包括自創角色設計、動畫角色設計、產品授權及電視台等，第一天在展中就已接觸到韓國、印尼、蒙古等海外買主，都表示對滷沙沙相當有興趣。

「文策院這次設計展場是整體呈現，走過來的時候就可以知道這裡有很多IP角色，他們就會尋找自己喜歡的角色」，陳心怡說，在這次展中接觸到的買主都有備而來，「他們都是帶著預算，認真尋找可以拓展到他們國家去的商品」。

滷沙沙先前透過跟文策院參展媒合到日本代理商，過去一年已在東京、京都、大阪舉辦3場快閃活動，還做了日文版動畫配音；也找到協助製作法文版樣片翻譯的後製公司，陳心怡表示，這次目標希望多開發一些亞洲地區、特別是東南亞買主。

HOOHOOLAB角色經紀人葉星輝也說，首次到韓國參展，當地買主也都覺得相當新鮮，尤其HOOHOOLAB以台灣良好公衛形象發想的醫院動物角色特別受到當地業者關注，希望以旗下商品與HOOHOOLAB聯名合作。

葉星輝表示，隨著後疫情時代來臨，韓國又是亞洲地區較早開放的國家之一，預期未來將有許多工作重心會放在韓國市場，希望藉這次參展機會締結當地商務合作窗口。

囂搞創作者俞文瀚這次則親自來到現場與業者接觸，直言相當興奮，也透過翻譯接觸了許多當地創作者，「不一定都是商業合作，透過現場互動也能激發許多創作者之間的火花」。

第一次帶著自創角色囂搞到海外參展的俞文瀚說，在韓國沒什麼人看過囂搞，但不少人路過就會停下來，說他們很喜歡、對這個穿著黃色T恤、圓滾滾的角色感到興趣，進而詢問囂搞的意思，「這表示他們在沒有看過內容的情況下就喜歡上這個角色，對我來說是個很大的肯定」。

這次到韓國參展也一改俞文瀚過去對韓國市場的印象，「韓國市場還沒有什麼台灣IP進來，過去對韓國印象也是比較保守，比較不會吸收海外IP，但這次來發現他們越來越開放，現場也有很多IP經紀人積極尋找創作者合作」。

他認為，韓國IP產業成熟、市場人口更多，政府也大力支援，是台灣創作者拓展海外市場的不錯起跑點。

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2016年起開辦的光州ACE展涵蓋媒體、娛樂、遊戲、動畫、角色、人工智慧及新興科技等產業，是亞洲最大文化產業綜合市場展，去年在疫情下也吸引近31萬人次參與線上及實體展覽洽商，出口洽談額達1億8720萬美元，今年在9月22日至25日舉行實體展覽。

文策院表示，今年4天展期中，台灣館共進行逾百場商務洽談，本週將繼續媒合海外買家進行線上會議。本次展中也安排產業交流會，並促成台灣角色品牌授權協會與韓國內容文化授權協會簽署合作備忘錄（MOU），未來將更積極推動雙邊業者交流合作。（編輯：黃自強）1110926

台灣館展出透過國際評審海選出的10家主推角色，包括囂搞（Shaogao）、LAZY MARU、滷沙沙 （LUSASA）、呼呼實驗室（HOOHOOLAB）、赤毛族（Chimoz）、章魚熊（Takokuma）、法鬥哥（Bonbon Frenchies）、金馬桶（KIN MA TON）、皮寬（PeaQuin）及饅頭家族（HI~MANTOU）。中央社記者廖禹揚光州攝 111年9月26日