台中文學獎名單揭曉 廖振富獲文學貢獻獎

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）第11屆台中文學獎得獎名單今天揭曉，台中市文化局表示，這屆文學獎共有來自全球1634件作品投稿，文學貢獻獎由長期從事台灣文學研究的廖振富獲得。

文化局今天公布第11屆台中文學獎得獎名單，長期從事台灣文學研究及教學推廣的中興大學台灣文學與跨國文化研究所兼任特聘教授廖振富獲得這屆文學貢獻獎，而文學創作獎小說首獎則由年僅19歲的陳禹翔奪得，是小說獎項歷年來最年輕首獎得主。

評審團表示，廖振富耕耘台灣文學逾30年，如同台灣文學的「疊磚師」，獲獎可說是實至名歸；廖振富長期致力於台灣文學，特別是台中文學史料的發掘及研究，曾與前促轉會主委楊翠合著「台中文學史」，對於霧峰林家、櫟社和日治時期古典漢文學尤有深入研究。

評審團指出，廖振富近年更著重在學術研究和當代社會的對話，以親近大眾的方式推廣台灣文學，除了出版「老派文青的文學浪漫」等書，也應台灣青年管樂團邀請擔任「重返櫟社」台灣詩導聆音樂會的主講人，深化古典詩詞及西洋管樂跨界合作的內涵及豐富性。

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在文學創作獎部分，評審團認為，今年得獎者平均年齡相當年輕，顯見新生代的文學生命力；小說類第一名得主陳禹翔年僅19歲，是歷屆小說類最年輕的第一名得主，作品「我們對於風箏的悼念方式」以寓言形式寫出極權統治下，風箏集體墜落的哀傷，如同青春的墓誌銘，文字詩意，隱喻時事，是一篇相當成熟的作品，獲得評審團一致肯定。

文化局表示，今年台中文學獎首次開放網路與紙本雙軌報名，共有來自台灣、港澳、星馬，甚至美、加、英、德、澳等地的稿件，共計1634件投稿，最後選出42名獲獎得主，頒獎典禮將於11月13日在台中文學館舉行。（編輯：郭諭儒）1110928