黃騰輝2023藝術年曆 結合畫冊與詩集

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）以「玫瑰」創作主題聞名的古典玫瑰園創辦人黃騰輝，連續10年出版的藝術年曆都創下熱銷排行榜，這次邀請知名作家鄭愁予等人為畫作寫詩，讓2023年的年曆充滿詩情畫意。

自2010年以來，黃騰輝每年都以自己的畫作推出限量版的「藝術年曆」，已連續10年搶下書局熱銷排行榜，2023年的藝術年曆即日起在誠品書局開始預購。

黃騰輝今天指出，2023年曆以「時光旅途的情詩」為題，除了邀國立台灣美術館館長廖仁義以「時光旅途的情詩：黃騰輝的詩畫」為年曆撰寫專文外，還請來知名作家鄭愁予、蘇紹連、莫渝、初安民、楊風、劉曉頤等人為畫作寫詩，讓藝術年曆既是畫冊，也是詩集。

這些詩畫的編排以12個月份分為4個季節，每一季節的3個月依序放進玉山風景畫、玫瑰靜物畫與非具象抽象繪畫。

黃騰輝說，希望讓每一個朋友能夠看見他在旅途中時動時靜的身影，也許是在駐足觀賞風景，也許是在孤獨凝視玫瑰，也許是在優遊大象無形，這些都是他的個人獨白，以及對人生與世界的觀察和感受。（編輯：陳仁華）1110929