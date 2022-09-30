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推動地方文獻多年肯定 金門村史再獲獎

2022/9/30 16:53（10/3 10:08 更新）
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111年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊頒獎典禮30日在南投舉行，其中金門縣文化局4冊「金門村史」榮獲地方志書優等獎肯定。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日
111年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊頒獎典禮30日在南投舉行，其中金門縣文化局4冊「金門村史」榮獲地方志書優等獎肯定。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日
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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）111年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊今天舉行頒獎，金門縣文化局有7本圖書分獲優等獎、佳作獎；其中，4冊「金門村史」獲得地方志書優等獎，是金門村史連續3年獲獎。

頒獎典禮今天在南投中興新村舉行，由台灣文獻館長張鴻銘主持，金門縣文化局長許績鑫、金馬中心執行長翁明志前往領獎。

金門縣文化局發布新聞表示，第1套「金門村史」6年前獲文化部政府出版品金鼎獎後，連續參加台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」，106、107、108年榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎；109、110、111年再獲優等獎，總計6年出版37冊金門村史，有31本獲獎。

許績鑫分析得獎原因說，村史寫作和文獻收集有關，歷史文獻收集不易，有的還需田野調查，費時費力，都是紮實的基礎，獲得評審高度肯定。

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獲得優等獎的4冊村史，包括林怡種「莊厝演義」、陳永富「亙古通今榜林村史」、王振漢「三村一脈．同氣連枝『珩厝、后盤山、西山村』村史」，以及翁炳賜/翁克偉「鄉野毫光-盤山村」。

林馬騰「老兵憶舊：大膽島雜談」、李建緯、廖伯豪、賴怡慈和周明翰「傳神：走進金門祖先畫像」、黃逸歆「品德完人—黃偉」3書獲佳作獎。另外，行政院金馬聯合服務中心出版發行的「中華民國福建省政府志」（電子書）也獲佳作獎。1110930

111年度獎勵出版文獻書刊頒獎典禮30日在南投國史館台灣文獻館舉行，金門縣文化局出版書籍也獲獎表揚，由文化局長許績鑫（右）出席代表領獎。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日
111年度獎勵出版文獻書刊頒獎典禮30日在南投國史館台灣文獻館舉行，金門縣文化局出版書籍也獲獎表揚，由文化局長許績鑫（右）出席代表領獎。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日
行政院金馬聯合服務中心出版「中華民國福建省政府志」（電子書）獲111年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊地方志書佳作肯定，中心執行長翁明志（左2）30日到南投出席頒獎典禮代表受獎。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日
行政院金馬聯合服務中心出版「中華民國福建省政府志」（電子書）獲111年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊地方志書佳作肯定，中心執行長翁明志（左2）30日到南投出席頒獎典禮代表受獎。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日
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