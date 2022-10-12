台灣設計展 台日韓青年打造展區、老店推創意冰品

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）2022台灣設計展在高雄展出，設計中島棧六庫「青春限動」集結10名台日韓工業設計師，共同打造「設計共和」展區；另百年老店舊振南也聯手台南冰品蜷尾家推出創意冰品，展現設計力。

2022台灣設計展7日開展，設計中島棧六庫「青春限動」集結亞洲設計聯盟（ADA, Asia Designers Assembly）近20年培育的10名台日韓工業設計師，突破地理疆界限制，線上線下即時互動，打造「設計共和」展區。

高雄市副市長史哲表示，「設計共和」展現國際設計師與台灣產業的實質交流，團隊以線上線下協力的方式，跨境設計、本地監造與製作，並透過國際設計師對高雄的理解與觀察，與在地產業合作，提升商業效益。

高雄市政府青年局長張以理說，亞洲設計聯盟由台日韓三國工業設計協會組成，此次「設計共和」展區邀請來自台日韓共10名青年設計師，與高雄的聯興木材行、詩威博登等合作，打造10件全新作品，展現國際青年設計力。

青年局今天發布新聞稿表示，如設計師許向罕的公共家具設計FLOW，靈感來自海浪起伏流線與遊艇製程工藝；韓國設計師Hoyean Kim以高雄船港粗曠輪廓印象作為設計靈感；日本設計師三星安澄等則帶來2件風格細膩作品。

此外，市府經發局今天也發布新聞稿指出，有133年歷史的在地老店舊振南也展現設計量能，聯手台南人氣冰品蜷尾家，融合特色漢餅及義式冰淇淋打造創意冰品，並在設計展推出全新快閃店Sweets & Gelato，要征服饕客味蕾。

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經發局長廖泰翔說，市府成功爭取台灣設計展睽違10年回到高雄舉辦，配合「台灣設計、設計台灣」主題，將蓬萊商港區轉型成為設計中島，並推動在地品牌再造，為傳統文化找出專屬的生活品味與意涵。

Sweets & Gelato快閃店即日起至23日期間限定開賣，除有6款漢餅、茶香、巧克力口味等創意冰品外，更結合當季水果推出5款全新菓酥，讓大家感受漢餅文化魅力。（編輯：陳仁華）1111012