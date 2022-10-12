見證瓊瑤愛情的兩棵樹 入厝淡水滬尾園區

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）作家瓊瑤長住40年的「可園」因都更面臨拆遷，她特別將原本種植庭園中的火燄木、鳳凰木捐贈給位在淡水的滬尾藝文休閒園區，12日特別舉行「瓊瑤愛樹」入厝儀式及「多少祕密在其中」微型文物展。

瓊瑤致詞時表示，她寫了一輩子的愛情小說，一直認為愛是人類最偉大、最美好的一種感情，她的家庭像拼圖，這次透過展覽可以讓大家看到一點點祕密，但還有「多少祕密在其中」讓大家來發現；瓊瑤說，愛是一種傳承，是最值得發揮的感情，有了愛，讓人產生許多快樂，如果沒有愛，難以想像會有多悲慘。

文化部長李永得致詞時表示，瓊瑤在台灣流行文化建立了一個非常難以超越的典範，她的文學跨越電視、電影及音樂，是非常強大的IP，而且這個IP可以一直發展下去的；她的文字非常流暢，小說裡對親情、世代衝突、年輕男女勇敢追尋他們的夢想，描寫得入木三分。李永得特別在會中要特別對向瓊瑤表達敬意，感謝她對台灣文化、流行文化的貢獻。

瓊瑤今年3月遷出「可園」，移居淡水，並將栽種數十年的兩棵樹捐贈給滬尾藝文休閒園區，透過園方悉心移植及照料，目前樹木已在淡水河畔昂然挺立，讓見證「可園」主人愛情的兩棵樹的生命得以延續。

今天在淡水滬尾藝文休閒園區除舉行「瓊瑤愛樹」入厝儀式之外，「多少祕密在其中」微型文物展同步在二樓「滬尾故事館」開幕，展出瓊瑤珍貴的拼圖收藏。

「瓊瑤故事館」籌備小組召集人、知名製作人何琇瓊表示，當初瓊瑤為了陪伴兩位孫女，就此踏入拼圖世界，拼圖也成為全家人共同活動，後來孩子漸漸長大，家人各忙事業，瓊瑤仍持續埋首其中，持續以愛及耐心面對挑戰。

瓊瑤的孫女、插畫家陳可嘉也參與這次策展，在場呈現一幅空白的「瓊瑤故事館」組圖，邀請民眾為它填色，共同完成這幅獨特的拼圖。

「多少祕密在其中：瓊瑤的拼圖世界，可園的片片情深」微型文物展，目前正在淡水禮萊廣場2樓「滬尾故事館」展出。（編輯：陳仁華）1111012