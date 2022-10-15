更多編輯台推薦新聞：
文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

台灣設計展傳捷報 青春雙展區奪謬思設計大獎

2022/10/15 10:24（10/15 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄15日電）2022台灣設計展傳捷報，由高市府青年局主導、與「瘋設計」共同策展與展場設計的「青春雙展區」，奪下美國謬思設計大獎3個獎項，讓台灣設計展首次還沒閉展就奪下國際獎項。

高雄市政府青年局今天新聞稿表示，台灣設計展中，位於棧六庫的「青春限動YOUTH STORY」勇奪美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）概念設計金獎；棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」獲謬思設計概念設計銀獎；另外，青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」拿下謬思設計室內設計銀獎。

「瘋設計」總經理張慧菁說，「青春雙展區」首要任務就是要將「青春」這個主題達到「設計現代感」，讓年輕人身歷多元宇宙的虛實空間裡，每個印入眼簾的畫面也都是被設計出來的。棧六庫的「青春限動」與棧五庫的「不朽青春」兩個展館就在每次密集會議中，不斷展現不同類別、樣貌、產業設計素材；同時兩個展館的13個主題展區互有串連，更以社群網站「限動」為策展核心與民眾互動。

青年局長張以理指出，隸屬於國際獎項協會（IAA）的美國謬思設計大獎，以發掘全球設計繆思為宗旨，是設計界極具指標性的重要活動。由於青春雙展區匯聚世代青年，呈現青春精神與青年設計力特殊性，因此相信對於台灣當代青年和所有參與者，都有相當鼓舞作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「台灣設計設計台灣」總策展人之一、高雄市副市長史哲說，2022台灣設計展所有策展團隊及參與者企圖透過台灣設計構築夢想，設計台灣未來模樣；相信高雄已一步一步由港灣出發，讓世界看到高雄、看見台灣。這次在展覽期中即獲國際大獎，正是目標的落實以及對所有參與團隊肯定，更創下史上首次台灣設計展還沒閉展就奪下國際型獎項的紀錄。

2022台灣設計展「台灣設計 設計台灣」展覽及系列活動，展期至10月23日止，期間每週末辦理講座與派對活動，歡迎民眾把握機會觀展。（編輯：孫承武）1111015

張以理
青創貸款疑黃牛代辦抽成 陳其邁：涉詐必嚴懲法辦 台灣設計展「青設夜泊」 集上百設計師跨域交流
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族