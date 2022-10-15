台灣設計展傳捷報 青春雙展區奪謬思設計大獎

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）2022台灣設計展傳捷報，由高市府青年局主導、與「瘋設計」共同策展與展場設計的「青春雙展區」，奪下美國謬思設計大獎3個獎項，讓台灣設計展首次還沒閉展就奪下國際獎項。

高雄市政府青年局今天新聞稿表示，台灣設計展中，位於棧六庫的「青春限動YOUTH STORY」勇奪美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）概念設計金獎；棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」獲謬思設計概念設計銀獎；另外，青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」拿下謬思設計室內設計銀獎。

「瘋設計」總經理張慧菁說，「青春雙展區」首要任務就是要將「青春」這個主題達到「設計現代感」，讓年輕人身歷多元宇宙的虛實空間裡，每個印入眼簾的畫面也都是被設計出來的。棧六庫的「青春限動」與棧五庫的「不朽青春」兩個展館就在每次密集會議中，不斷展現不同類別、樣貌、產業設計素材；同時兩個展館的13個主題展區互有串連，更以社群網站「限動」為策展核心與民眾互動。

青年局長張以理指出，隸屬於國際獎項協會（IAA）的美國謬思設計大獎，以發掘全球設計繆思為宗旨，是設計界極具指標性的重要活動。由於青春雙展區匯聚世代青年，呈現青春精神與青年設計力特殊性，因此相信對於台灣當代青年和所有參與者，都有相當鼓舞作用。

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「台灣設計設計台灣」總策展人之一、高雄市副市長史哲說，2022台灣設計展所有策展團隊及參與者企圖透過台灣設計構築夢想，設計台灣未來模樣；相信高雄已一步一步由港灣出發，讓世界看到高雄、看見台灣。這次在展覽期中即獲國際大獎，正是目標的落實以及對所有參與團隊肯定，更創下史上首次台灣設計展還沒閉展就奪下國際型獎項的紀錄。

2022台灣設計展「台灣設計 設計台灣」展覽及系列活動，展期至10月23日止，期間每週末辦理講座與派對活動，歡迎民眾把握機會觀展。（編輯：孫承武）1111015