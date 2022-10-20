海外藏家訪台北藝博 草間彌生作品吸睛

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（中央社記者王寶兒台北20日電）ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會今天開幕，適逢0+7邊境新制，還有韓國藏家前來，展會共有日、韓、法等國際畫廊共襄盛舉，台灣畫廊展出「草間彌生的前衛變裝秀」，吸引藏家探詢。

2022台北藝博下午於世貿一館開幕，今年受主辦單位邀請的海外嘉賓共23名，其中韓國畫廊協會會長黃達性還帶領8名韓國藏家前來。

主辦單位、社會法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣致詞表示，希望和台灣喜愛藝術的朋友持續努力，讓海外藏家前來，不要只在台灣，讓活動往外走。

文化部長李永得出席支持，他表示，行政院長蘇貞昌因需居家辦公，因此也代表院長感謝主辦單位的努力。藝術家對國家貢獻非常大，如何建構更好的環境，讓藝術家有更好發揮的舞台，讓文化實力從台灣推展到國外，文化部會與大家共同努力。

李永得說，接任部長以來，文化部推動「文化藝術獎助及促進條例」修改，將稅制改為分離課稅，期望能活絡藝術品交易市場；另也增訂公共藝術規定，凡設置重大公共工程，必須提撥1%的經費作為公共藝術基金，這些經費將存於文化發展基金，同時也將支持視覺藝術界，預計明年開始運作後，第一波會有新台幣3億多元挹注到視覺藝術界。

為期5天的台北藝博去年創下8.6億元成交金額，今年展會擴大面積舉辦，吸引138家展商參與，台灣畫廊佔89家，海外畫廊佔38家，MIT新人推薦特區8家，原住民個展專區2家及原住民特展專區1家。

其中，台灣的形而上畫廊在展會展出日本藝術家草間彌生作品，除廣為外界所知、於2007年推出的「南瓜」外，特別的是還有草間彌生於2004年推出的「草間彌生的前衛變裝秀」。

「草間彌生的前衛變裝秀」包含多件人身造型的彩繪賽璐璐片，每片人偶身上都繪製五顏六色而大膽多變的服裝，吸引不少人駐足合照，並有多名藏家探詢。

ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會今天開幕，將於台北世貿一館展出至24日。（編輯：管中維）1111020