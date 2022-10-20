抗疫千日 文總邀吳念真獻聲感謝防疫英雄

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（中央社記者王寶兒台北20日電）指揮中心成立至今邁入1000天，文總推出「Our Heroes，我們的靠山」影片，邀導演吳念真獻聲旁白，也整合由民間發起的Our Heroes音樂會，向醫護、警消等「防疫國家隊」致謝。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「Our Heroes，我們的靠山」影片，是要感謝防疫英雄這些日子來的堅持與努力，守護台灣人民的健康與安全，並邀請民眾一起觀看Our Heroes音樂會。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心自2020年1月20日成立運作，到今年10月邁入第1000天。

「Our Heroes，我們的靠山」影片上線，邀請吳念真道出千日以來對醫護、軍警消、環衛及各行各業等無名英雄的感謝，像是「看到他們在的話，就令我們感到放心」、「他們身上穿的那套制服，代表著勇氣與責任」等。

文總曾於2020年在凱道舉行「端午謝平安 藝文大匯演」，2021年舉辦「給力量線上音樂會」，連續2年向防疫人員致敬。

Our Heroes音樂會由民間企業發起，參與團體包含Sharetea歇腳亭、Mamak檔─星馬料理、好一點熟醇紅茶、義美食品、唐舖子Tangshop、永信藥品工業股份有限公司、WIWI—找回溫適效應的第一溫感衣、李森斌先生等，並由文總整合。

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Our Heroes音樂會邀請董事長樂團、魏如萱（娃娃）、大支、許含光、潘越雲、曹雅雯及九天民俗技藝團演出，為防疫國家隊打氣及道出感謝。

Our Heroes音樂會將於27日晚上7時登場，將於文總臉書、YouTube及yahoo!TV直播，現場則將邀請各單位的防疫人員代表入場，包含衛生福利部、國防部、內政部、經濟部、交通部、教育部等協助防疫的單位或所轄事業，及執行防疫計程車勤務的台灣大車隊。（編輯：管中維）1111020