維尼奧夫斯基小提琴大賽 日本新秀前田妃奈奪冠

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第16屆波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽結果揭曉，來自日本的前田妃奈（Hina Maeda）獲得第一名，獎金為5萬歐元（約新台幣157萬元）。（取自大會官網）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月21日

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（中央社記者趙靜瑜波茲南21日電）經過激烈競爭，波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽得主揭曉，由來自日本的前田妃奈（Hina Maeda）獲得首獎，獎金為5萬歐元（約合台幣157萬元），2023年將有超過30場國際巡演機會。

今年獲得維尼奧夫斯基國際小提琴大賽第2名的是來自哈薩克的梅洛爾特．卡梅諾娃（Meruert Karmenova），第3名則是來自中國的翁卿翥（Qingzhu Weng）。

其他優勝者還有來自美國的張漢娜（Hana Chang）、南韓的趙絃真（Jane Hyeonjin Cho）以及南韓的柳多玧（Dayoon You）。

以波蘭作曲家、小提琴家亨里克．維尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski）為名的維尼奧夫斯基國際小提琴大賽從1935年開始舉行，希望鼓勵年輕音樂家出頭，大賽每5年舉辦一次，今年大賽進入第16屆，由法國小提琴家奧古斯丁．杜梅（Augustin Dumay）擔任評審團主席。

20日決賽最後出場的前田妃奈，已經展現出強大氣場，可以說已經是一個完全成熟的音樂家。她分別演出布拉姆斯的「小提琴協奏曲」以及維尼奧夫斯基「第二號小提琴協奏曲」，技巧精湛，曲意流暢；她也不時與樂團跟指揮有許多眼神交流，在音樂中展現自我。

完賽之後全場觀眾幾乎起立鼓掌，前田妃奈也禁不住情緒激動，留下喜悅的眼淚，得獎實至名歸。

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2002年出生的前田妃奈沒有出國，是日本音樂教育培養出來的音樂新秀，2021年畢業於東京音樂學院高中，現正就讀東京音樂學院學習。她在日本已經開始累積比賽經驗，包括2020年拿到東京音樂比賽第1名和觀眾獎，曾與關西愛樂樂團和大阪愛樂樂團合作演出。

新象藝術國外經紀部門負責人蔡昀修表示，新象藝術將於2023年2月邀請首獎得主，也就是前田妃奈到台北國家音樂廳演出2場協奏曲，重現大賽決賽場景。目前交響樂團與指揮還在最後確認當中。（編輯：陳政偉）1111021